Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

H24 : nature en ville

Nouvelle proposition pour homme printanière et rafraîchissante de la célèbre maison française Hermès, H24 tente de réconcilier un côté urbain élégant avec la légèreté d’une nature en fleurs. Vient à l’esprit, inspirée par la belle bouteille en forme de gratte-ciel (qui est rechargeable), l’image d’un professionnel new-yorkais se prélassant à Central Park. La pulvérisation, harmonieuse, fait jaillir un bouquet de fleurs blanches de type cœur de lys, des notes herbacées (sauge) et la sève d’une branche cassée encore verte. S’ensuivent des accents boisés (bois de rose), tandis que les notes de fond, plus formelles, sont clairement signées Hermès ; cette touche épicée caractéristique, ne la retrouve-t-on pas dans son classique Terre ? À moins qu’il ne s’agisse de cette molécule additionnée, la sclarène, accordant un côté « fer à repasser chaud » ? Concernant la tenue, pour une eau de toilette, le résultat s’avère plus qu’honnête. Sans être révolutionnaire, H24 apporte un petit vent d’air frais, pour homme urbain prêt à miser sur le floral.

Sylvain Sarrazin, La Presse

Prix : 131 $ (100 ml), 89 $ (50 ml), offert en ligne et dans les points de vente

De l’eau d’érable pour les cheveux

PHOTO FOURNIE PAR LA SÈVE Le masque capillaire de l’entreprise québécoise La Sève est à base d’eau d’érable bio.

Avis aux tignasses malmenées et asséchées : La Sève, une jeune entreprise québécoise, vient de lancer un masque capillaire nourrissant (et démêlant !), à base d’eau d’érable bio (comme son nom l’indique), enrichi en prime d’huile de coco, d’extrait de bouleau et de beurre de karité. Il suffit de masser doucement les cheveux après les avoir lavés, de laisser reposer quelques minutes, et le tour est joué. On l’a testé sur une tignasse adulte en mal d’amour et sur celle d’une fillette aux cheveux (toujours) emmêlés, et les résultats sont franchement probants : les cheveux se peignent sans larmes et surtout en douceur, retrouvent leur éclat et conservent un léger parfum sucré toute la journée. Bonus : sans sulfate, naturel et 100 % végane, convient à tous les types de cheveux, même colorés chimiquement. Une petite quantité suffit.

Silvia Galipeau, La Presse

Prix : 40 $, offert en ligne

Objectif : cils

PHOTO FOURNIE PAR SEPHORA Le nouveau mascara Kush par Milk Makeup nous a convaincue !

Par les temps qui courent, le mascara a plutôt la cote chez nous. Assurément plus que le rouge à lèvres, disons. On vous laisse deviner pourquoi. D’où l’intérêt de ce nouveau venu de chez Milk, Kush Mascara, un mascara à base d’huile de graines de cannabis issue du chanvre (ça aussi, c’est dans l’air du temps), muni d’une brosse conique aux poils entrecroisés. Objectif ? Relever et recourber chaque cil, de la base à la pointe. On aime beaucoup l’effet faux cils ici obtenu, le volume, la longueur et, surtout, le noir intense qui est franchement au rendez-vous, sans grumeaux, et ce, pour toute la journée. S’enlève facilement avec votre démaquillant préféré.

Silvia Galipeau, La Presse

Prix : 33 $, offert chez Sephora

Doux comme la soie

PHOTO TIRÉE DU SITE DE COOLA CANADA Le sérum Gouttes de soie du soleil, par Coola, est épatant.

Lancé l’été dernier au Canada, le sérum Gouttes de soie du soleil, par la société californienne de beauté verte spécialisée en produits solaires Coola, est un produit épatant, hybride entre le soin solaire et le soin du visage. Oubliez les crèmes solaires trop épaisses, qui s’étendent mal ou causent des soucis aux peaux sensibles, cette protection solaire de FPS 30 est d’une sublime légèreté, laissant un agréable voile velouté sur la peau. En plus de sa composition verte (à plus de 70 % d’ingrédients certifiés biologiques), le produit contient des ingrédients actifs intéressants, comme l’acide hyaluronique et l’extrait de fleur de Néroli, qui aident à maintenir fermeté et hydratation de la peau ; l’écran solaire large spectre, à base d’extraits dérivés de plantes et d’antioxydants, protège non seulement contre les rayons UVA et UVB, mais aussi contre la lumière bleue et la pollution. Une belle intégration à sa routine de soins pour les beaux jours.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Prix : 62 $, offert en ligne et dans plusieurs points de vente

