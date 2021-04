La friandise au chocolat et au beurre d'arachide Reese donnera ses couleurs (et seulement ses couleurs) à une palette de maquillage.

Maryse Tessier

La Presse

La friandise a fait équipe avec l'entreprise HipDot pour la création d'une palette d'ombres à paupières « chocolat au lait » et « chocolat blanc » qui comprendront chacune six couleurs. Deux rouges à lèvres et des pinceaux s'ajoutent à la collection.

Reese est la dernière incursion en liste d'entreprises du domaine alimentaire à faire un saut dans le monde du maquillage. Selon CNN Business, Peeps a également fait un partenariat avec HipDot pour une gamme de produits de maquillage. En mars, Chipotle a fait équipe avec e.l.f Cosmetics pour le lancement de la collection « Make It Hot ».

Les produits Reese sont maintenant en vente notamment sur le site de HipDot.