La quasi-totalité des deux dernières Fashion Weeks, en septembre et février derniers, s’est tenue en virtuel, quelques rares designers comme Christian Siriano (notre photo) ou Rebecca Minkoff organisant des défilés ou présentation en personne.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La semaine de la mode de New York prévoit d’accueillir de nouveau des défilés physiques lors de sa prochaine édition, qui aura lieu du 8 au 12 septembre, a annoncé lundi le syndicat américain de la mode CFDA.

Agence France-Presse

Ce retour des évènements en public se fera en accord avec les règles sanitaires en vigueur dans l’État de New York, a précisé le CFDA, qui s’attend à ce que certaines maisons continuent à opter pour une présentation en ligne.

La quasi-totalité des deux dernières Fashion Weeks, en septembre et février derniers, s’est tenue en virtuel, quelques rares designers comme Christian Siriano ou Rebecca Minkoff organisant des défilés ou présentation en personne.

Lors de ces deux éditions, le CFDA avait encouragé les créateurs à privilégier le virtuel au présentiel, pour éviter les risques de contagion liés au coronavirus.

Encouragé par la campagne de vaccination en cours et la réouverture progressive de New York, le CFDA s’attend à une saison « soutenue » qui « célèbre le meilleur de la mode américaine dans des formats physique et numérique », a déclaré son directeur général, Steven Kolb, cité dans le communiqué.

Occasion rare, la fin de la Fashion Week correspondra au gala du Met (13 septembre), évènement phare de la mode new-yorkaise lors duquel les designers habillent les célébrités de tous poils.