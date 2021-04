Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Bon matin !

La styliste et coloriste Tania Lacoste Major, fondatrice de l’espace Atelier Major, a lancé récemment sa propre gamme de produits corporels, am par Atelier Major, pour laquelle nous avons eu un véritable coup de foudre. Pensée comme une routine énergisante pour le matin, avec des ingrédients comme des huiles essentielles de bergamote et de pamplemousse rose, elle transformera vos réveils en moments de bonheur sensoriel et olfactif. La routine comprend trois produits aux compositions naturelles, se présentant dans de jolis contenants en verre : exfoliant pour le corps, qui enlève en douceur et sans laisser de sensation grasse les peaux mortes grâce à ses grains de poivre noir et sa pierre ponce granulée, un beurre corporel (beurre de karité, de mangue, huile d’abricot) à la texture mousse aérienne follement agréable et une huile corporelle (huiles d’olive, de pépin de raisin, de noyaux d’abricot…) fort hydratante, qui laisse la peau lumineuse et dorée.

Prix : De 38 $ à 120 $, offert en ligne.

Deux parfums de caractère

PHOTO FOURNIE PAR HÉBERT Claude-André Hébert revient sur le devant de la scène avec deux nouvelles eaux de parfum au caractère affirmé.

Vous souvenez-vous des cinq fragrances rendant hommage à Montréal, signées Claude-André Hébert ? Ce parfumeur haut de gamme expérimenté revient en force avec deux nouvelles eaux de parfum créées selon sa nouvelle philosophie : végétaliennes (ingrédients non testés sur animaux), 100 % naturelles et intégrant des minéraux canadiens exclusifs pour améliorer la tenue. Victor, complexe et épicé, monte sur de grands chevaux : la lavande est vivifiée notamment par le poivre et le cèdre, pour un résultat capiteux et original, mais polarisant – durant notre test, certains ont adoré, d’autres ont douté. Notez le recours à l’asclépiade, fleur indigène inédite en parfumerie. Victoria suit une autre voie, avec sa vanille proéminente, striée de baies rouges (framboise), évoquant une luxueuse pâtisserie au coulis fruité, subtilement fleurie (jasmin et rose), charmant bien des narines dans notre entourage. S’il pouvait chanter, le vibrant duo serait ténor et soprano, jouant dans de hauts registres et des gammes envoûtantes. Pour caractères affirmés aspirant au fastueux.

Prix : 185 $ (50 ml) ou 245 $ (100 ml), offerts en ligne.

Nettoyant pour tous

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MALIN+GOETZ Un savon au pamplemousse pour tous.

Vous cherchez un nettoyant pour le visage qui convienne à tous les membres de votre famille, tous genres et tous types de peau confondus ? Ne cherchez plus. Gros coup de cœur pour ce nettoyant moussant à base de pamplemousse Malin+Goetz (et pour la marque en général, soit dit en passant). Fondée à New York en 2004 par deux amis (l’un issu du monde des cosmétiques – pensez Kiehl’s, Saks, etc. –, l’autre issu du design – avouez que ça paraît), Malin+Goetz ose un créneau tout public (lire tous genres) et surtout tous types de peau, et ça marche (en plus, c’est beau). Avec son look minimaliste, ce savon naturel passe-partout et sans flafla mousse abondamment (une petite quantité suffit), nettoie en profondeur, tant les peaux mixtes, à tendance sèches, que plus grasses, des plus jeunes aux plus âgés, en passant par les adolescents. On aime le doux parfum acidulé, qui donne une envie de revenez-y.

Prix : 47 $, en vente en ligne et chez Sephora.

Sérum de rêve

PHOTO FOURNIE PAR NUXE Le nouveau Super Serum [10] par Nuxe contient plusieurs innovations vertes, pour un résultat plus que convaincant.

La marque française Nuxe, pionnière en beauté naturelle et écoresponsable, déçoit rarement. Et son nouveau Super Serum [10] a été notre allié pour passer à travers le changement de saison et retrouver une peau lumineuse, hydratée et en santé. Son secret tient dans une innovation : une encapsulation dite « micro-fluidique » d’huiles végétales fractionnées, une technologie verte sans silicone, qui permet d’infuser dans une base d’acide hyaluronique naturel (obtenue par fermentation de plantes) des milliers de micro-sphères, autant de perles d’or végétal qui ne libèrent leurs actifs qu’une fois appliquées sur la peau. Au tout s’ajoute un complexe végétal aux cellules natives d’Edelweiss, dont l’efficacité anti-âge a fait l’objet d’un brevet. Et comme dans tous les produits Nuxe, la sensorialité est au rendez-vous, avec une délicate fragrance végétale et fraîche mariant des notes de galbanum, tilleul, rose et violette. À l’application, il fond littéralement sur la peau. On l’adore !

Prix : 86 $, offert en pharmacie et chez La Baie.