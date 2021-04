Consultez les dernières nouvelles de la mode locale.

Ève Dumas

La Presse

Collection printemps-été Eliza Faulkner

Tenues de promenade chic

Avec son luxueux mais ludique jacquard jaune canari, son lin rose, son coton brodé blanc et ses cotons fleuris, la collection printemps-été d’Eliza Faulkner ne laisse planer aucun doute sur l’excitation que provoquait l’arrivée du beau temps chez la designer.

Collection printemps-été 2021 d’Eliza Faulkner PHOTO FOURNIE PAR ELIZA FAULKNER Ici, trois créations en jacquard : la robe Cece (490 $) et la Grace en deux couleurs (650 $).

PHOTO FOURNIE PAR ELIZA FAULKNER Le haut Poet (250 $), la jupe Berkley (240 $), tous deux en couleur terre cuite, et le haut Anna (230 $, short non offert) sont quelques-unes de nombreuses pièces en lin de la collection printemps-été 2021.

PHOTO FOURNIE PAR ELIZA FAULKNER Le haut Sawyer (260 $) est offert dans plusieurs matières, comme ce coton fleuri.

PHOTO FOURNIE PAR ELIZA FAULKNER La robe Madlyn (370 $) est de retour pour l’été dans un lin vichy bleu pervenche semi-transparent. 1 /4







« Je crois que nous avons tous besoin d’une bonne dose d’énergie et de soleil, en ce moment, nous a-t-elle déclaré cette semaine. Ça nous la prend après chaque hiver, mais surtout après celui-ci ! »

La créatrice s’est sentie fort inspirée en regardant l’émission La chronique des Bridgerton, pendant l’hiver. « J’ai adoré comment les personnages faisaient des “promenades” en guise d’activité. La promenade est définie comme une sortie en public réalisée dans le but de voir et d’être vu.

« Cela me semble décrire parfaitement bien l’été qui s’en vient, poursuit la Montréalaise originaire de l’île de Vancouver. Nous n’aurons encore une fois pas de grands évènements, mais nous aurons le parc, les pique-niques et les activités extérieures. Nous allons tous nous promener et nous pavaner à travers la ville cet été, alors pourquoi ne pas en faire une occasion ? Je souhaite que les gens portent ces vêtements et ressentent de la joie. »

Eliza Faulkner n’a pas pour autant troqué ses amples volumes, ses manches bouffantes et ses volants contre la taille empire des Bridgerton. Son style se reconnaît en un coup d’œil, par l’élégance et la coquetterie qu’il confère systématiquement à la personne qui se glisse dans une de ses robes ou un de ses ensembles short et blouse à col surdimensionné. Chose certaine, vous ne passerez pas inaperçue lors de vos promenades estivales.

> Consultez le site d'Eliza Faulkner

Une collaboration Valentine Thomas et Rose Buddha PHOTO HUSTLE HARDER PRODUCTIONS, FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Valentine Thomas (à gauche) porte le legging (125 $) issu de sa collaboration avec Rose Buddha et Ocean Wise. À droite, le même legging en noir, qui fait partie de la collection printemps-été 2021 de la marque québécoise.

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Ce t-shirt en coton bio avec dessin exclusif de l’artiste canadienne Ola Volo (68 $) fait aussi partie de la collection Valentine Thomas x Rose Buddha x Ocean Wise. 1 /2



Une collaboration Valentine Thomas et Rose Buddha

Voici une association qui va de soi ! La plongeuse, pêcheuse au harpon, championne de la santé des océans Valentine Thomas collabore avec l’entreprise québécoise de vêtements écolos et éthiques Rose Buddha. La mini-collection OCÉAN est composée d’un legging vert avec bande beige fait à 80 % de bouteilles de plastique recyclées (ce qui représente 10 bouteilles par pantalon) et d’un t-shirt de coton biologique décoré d’une création exclusive de l’artiste canadienne Ola Volo. Pour chaque legging et chaque t-shirt vendus, 2 $ et 1 $ seront respectivement remis à l’OBNL Ocean Wise, qui a pour mission de promouvoir la consommation responsable des produits de la mer. L’argent amassé soutiendra le nouveau projet de Valentine Thomas et d’Ocean Wise : aider à régénérer le Saint-Laurent par la culture d’algues et de bivalves. Les deux morceaux, ainsi que de nouvelles pièces de la collection printemps-été de Rose Bouddha, sont en vente en ligne depuis jeudi.

> Consultez le site de Rose Buddha

Une collection tout en légèreté pour Essentiels Co. PHOTO FOURNIE PAR ESSENTIELS CO. Le pantalon à la jambe ample et fendue (109,99 $) se porte bien avec le haut noué (69,99 $), autre pièce de la gamme Mila.

PHOTO FOURNIE PAR ESSENTIELS CO. La robe Grace (89,99 $) est proposée en deux imprimés floraux, dont celui-ci.

PHOTO FOURNIE PAR ESSENTIELS CO. La robe Mila (129,99 $) vous donnera l’impression de passer la journée au spa ! 1 /3





Une collection tout en légèreté pour Essentiels Co.

Si vous avez envie d’extrême légèreté, regardez du côté de la collection printemps-été 2021 d’Essentiels Co. qui compte neuf articles. Il faut aimer le blanc. La robe kimono Mila, par exemple, vous donnera le sentiment de passer la journée au spa ! Elle est proposée en trois matières : effet lin, froissé ivoire et froissé blanc pur. Le reste de la gamme Mila est composé d’un pantalon à la jambe ample et fendue, d’un short puis d’un haut noué, qui sont plus évocateurs encore que la robe de vacances dans une élégante station balnéaire. S’ajoutent une robe cache-cœur en deux motifs floraux, une autre à bretelles fines (couleur lilas) et l’ensemble t-shirt/short Mandy, à imprimé tie dye « vieux rose ». Les retailles de la collection ont été transformées en chouchous pour les cheveux, tendance antigaspillage de l’heure !

> Consultez le site d'Essentiels Co.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE WANT APOTHECARY Cette chemise Marni est offerte en solde au prix de 207 $ au lieu de 690 $.

Want Apothecary change de concept

La boutique Want Apothecary, dans Westmount, ferme samedi pour changer complètement de concept. Le beau local de la rue Sherbrooke Ouest deviendra une boutique James Perse Maison. Jusqu’à demain, hommes et femmes peuvent magasiner de très belles pièces haut de gamme soldées jusqu’à 80 % de leur prix d’origine. Acne Studio, Filippa K, Jil Sander, Marni, Rodebjer, Totême ne sont que quelques-unes des marques qui étaient offertes (parfois en exclusivité) dans cette grande boutique ouverte en 2011 par les frères Peart, aujourd’hui propriétaires de la boutique virtuelle et communauté GOODEE. Une fois les portes fermées, les soldes d’au revoir se poursuivront en ligne. La marque maison d’accessoires et de vêtements basiques Want Les Essentiels survivra aux changements.

> Consultez le site de Want Apothecary (en anglais)