Enfin, le beau temps arrive — et avec lui, ces envies de porter les dernières tendances mode printemps-été. Quels tissus, couleurs et imprimés volent la vedette cette année ? Comment les adopter ? Explications et suggestions.

Maude goyer

Collaboration spéciale

La tendance

Très populaire dans les années 1960 et au début des années 1970, le pantalon à jambe large refait surface. À ne pas confondre avec le pantalon « à pattes d’éléphant », qui a la caractéristique d’être plutôt étroit au genou et très large à la cheville, le modèle à la mode est large au genou et à la cheville.

« Ça fait deux ans que le pantalon est à l’honneur dans les collections des designers, dit Caroline Bécotte, enseignante en design de mode à l’École de mode du cégep Marie-Victorin. Aujourd’hui, on a accès à une foule de différents modèles de pantalons, pas seulement des jeans skinny ou des leggings ! » Elle cite en exemple les pantalons de type « joggers », les « flares », les jeans bien sûr et… les pantalons à jambe large, aussi appelés palazzos.

Le palazzo a officiellement défilé sur les podiums dans les années 1970, entre autres dans les collections de Giorgio Armani et de Donna Karan. Mais avant cela, les actrices Greta Garbo, Marlene Dietrich et, surtout, Katharine Hepburn en avaient fait leur morceau chouchou dans les années 1930 et 1940.

La version printemps-été 2021 se porte soit à mi-mollet, soit au-dessus de la cheville, ou encore, très long, couvrant le pied.

Pourquoi maintenant ?

La pandémie, encore elle, a appelé au confinement et… au confort. « On passe d’un look en mou, tout confort, à quelque chose d’un peu plus élégant, mais de tout aussi confortable, résume Ryma Brixi, styliste chez Hébert+Brixi. Ça fait une belle transition. »

PHOTO FOURNIE PAR BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC. Pantalon long en maille, noir, Tristan, 95 $

Mme Bécotte est du même avis : le mouvement pour donner la priorité au confort n’est pas terminé. Mais il y a un retour du balancier, croit-elle.

Pendant longtemps, on portait des pantalons très étroits, comme des leggings ou des jeans skinny. On veut maintenant plus d’ampleur et passer à un pantalon un peu plus habillé. Caroline Bécotte, enseignante en design de mode à l’École de mode du cégep Marie-Victorin

Fini, donc, l’agencement pantalon étroit et chandail ample, comme les fameux cotons ouatés et les chandails kangourou, qui font fureur depuis un an ; on inverse la silhouette en privilégiant le pantalon à jambe large et un haut plus serré ou plus court. « Ça finit toujours par revenir, c’est un cycle », souligne Caroline Bécotte.

Où le voit-on ?

Le pantalon à jambe large, qu’il soit revu en version palazzo ou même en jupe-culotte, est partout cette saison-ci. Des designers comme Chloé, Max Mara, Chanel, Hermès, Victoria Beckham et Louis Vuitton lui ont fait une place de choix dans leurs collections. « Au Québec, j’en ai vu entre autres du côté de Marigold », note Mme Bécotte.

En denim, en lin, en coton ou en satin, le pantalon à jambe large se retrouve au premier plan chez plusieurs détaillants, d’Old Navy à Zara en passant par Simons et Aritzia. « Je trouve qu’il va bien à toutes les femmes, de toutes les silhouettes, dit Catherine Hébert, styliste chez Hébert+Brixi. Il ajoute une belle touche de féminité. »

Comment le porter ?

On imite Salma Hayek, Eva Longoria et Jennifer Lopez, toutes adeptes du palazzo, et on porte le pantalon à jambe large avec un t-shirt tout simple, ajusté. « On peut mettre une veste de jeans ou un cardigan court par-dessus, ou encore, opter pour une chemise blanche nouée », indique Ryma Brixi.

Selon Caroline Bécotte, le chandail coupé court se porte très bien avec le pantalon à jambe large. « Mais si on n’ose pas porter le crop top, on peut mettre une camisole ajustée plus longue, qu’on entre à l’intérieur du pantalon et, par-dessus, on enfile un chandail court », propose-t-elle.

Comment faire un premier achat ? On mise sur une valeur sûre : un pantalon palazzo noir, en lin ou en denim. À ne pas oublier : la taille se porte haute. « On choisit une coupe confortable qui nous va bien », indique Mme Hébert.

Pour un look chic, on choisit des sandales fines ou des chaussures à talons hauts. Cela dit, la ballerine ou la basket sont aussi tout indiquées, surtout avec les modèles de pantalons plus courts.