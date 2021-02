« Les cheveux n’ont pas de genre »

Des voix s’élèvent et appellent à un vent de renouveau dans les salons de coiffure, où le genre a longtemps défini, et aujourd’hui encore, les services reçus. Que ce soit en adoptant des chartes de prix non basées sur le genre ou en aidant les salons à créer des environnements sécuritaires pour la communauté LGBTQ+, les pratiques évoluent. Et si on arrêtait de « genrer » les cheveux ?