Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

En équilibre avec la nature

Au cœur de la mission d’Agricol, jeune entreprise québécoise consacrée aux soins de la peau et fondée par Thomas Dutil, il y a celle d’aider l’humain à reconnecter avec la nature et à vivre en équilibre avec elle. Dans cet esprit, les produits d’Agricol sont minutieusement confectionnés à la main, uniquement à partir d’ingrédients naturels le moins transformés possible, dans un esprit de durabilité et de transparence. Et ce qu’on apprécie, sans laisser de côté le plaisir sensoriel pour autant. La gamme se décline en quelques familles de produits — savons pour le corps, huile nettoyante ou pour la barbe… —, mais ce sont particulièrement les huiles hydratantes qui nous ont charmée. Fabriquées avec des ingrédients actifs de grade thérapeutique (huiles et beurres d’origine végétale, huiles essentielles, vitamine E), elles sont proposées en formulations adaptées à différents types ou états de peau : sèche, mixte, sensible, normale, grasse, mature. La liste d’ingrédients est courte, mais bien pensée pour chacune. Une vraie fontaine naturelle pour hydrater, nourrir, calmer la peau.

Prix : à partir de 48 $, produits offerts en ligne.

> Consultez le site d’Agricol

Hydratation intense

PHOTO DANIEL CIANFARRA, FOURNIE PAR LABORATOIRE DR RENAUD Le nouveau Lait corps hydratation intense BioNutrition par Laboratoire Dr Renaud

Si pour vous comme pour nous, le temps froid rime avec peau sèche et archi-sèche, vous serez heureux d’apprendre que le Laboratoire Dr Renaud vient de lancer un lait pour le corps d’intense hydratation. Promesse tenue : cette lotion étonnamment légère (pour un produit du genre), non grasse, pénètre rapidement la peau, hydrate effectivement en un instant, même les parties les plus rêches du corps qui soient (pensez coudes, talons, etc.). Finies les démangeaisons ! Le nouveau produit de l’entreprise québécoise, baptisé BioNutrition, sans parfum ni colorant, mais à base d’urée, ingrédient actif reconnu par les dermatologues pour ses effets hydratants, convient tant aux hommes et aux femmes qu’aux enfants.

Prix : 60 $, offert dans les salons esthétiques associés ou en ligne.

> Consultez le site du Laboratoire Dr Renaud

Revitalisant express

PHOTO FOURNIE PAR NEXXUS On adore le nouveau revitalisant sans rinçage pour boucles de Nexxus.

Intéressante création que ce revitalisant sans rinçage, signé Nexxus, à qui l’on doit une nouvelle collection complète pour les têtes bouclées de ce monde appelée Curl Define. À base de protéine de soie (connue pour ses bienfaits adoucissants et hydratants) et d’huile de marula (riche en antioxydants), le produit (délicieusement parfumé) doit être appliqué sur les cheveux humides avec les doigts, et basta, le tour est joué. Le résultat : légèrement moins définies qu’avec une mousse ou une crème, les boucles sont ici douces et naturelles, et surtout, sans frisottis. Bonus : le revitalisant peut être utilisé entre les lavages, pour donner un peu de pep aux boucles.

Prix : 16,99 $, offert en pharmacie ou en ligne.

> Consultez le site de Nexxus (en anglais)

Parler avec ses yeux

PHOTO FOURNIE PAR BITE BEAUTY Après le maquillage pour les lèvres et pour le visage, Bite Beauty se lance dans les produits pour les yeux avec ce tout premier mascara.

Avec l’arrivée des masques dans nos vies, les ventes de rouges à lèvres et de gloss ont dégringolé. Mais un autre phénomène parallèle est apparu : l’engouement pour le maquillage pour les yeux ! Selon le NPD Group, les ventes de mascaras et de fards auraient augmenté de près de 25 % depuis le début de la pandémie. Ça tombe bien puisqu’une de nos marques favorites de rouges à lèvres, Bite Beauty, une entreprise fondée à Toronto, a lancé, à la fin de 2020, son tout premier mascara, et il nous a conquis. Conçu pour maximiser le volume des cils et allonger leur courbe, il remplit ses promesses, le tout grâce à une brosse en forme de sablier qui permet de bien étendre le produit, sans bavures ni grumeaux. Le résultat est très probant. Comme tous les produits Bite, le mascara est végane (une cire dérivée d’écorces de fruits de baies est utilisée au lieu de la cire d’abeille), sans gluten et exempt d’ingrédients potentiellement nocifs comme les sulfates, parabènes, phtalates, huiles minérales et dérivés du pétrole, entre autres.

Prix : 37 $, offert en ligne et chez Sephora.

> Consultez le site de Bite (en anglais)