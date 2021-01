Cet ensemble vert menthe de Sokoloff a une allure rétro et élégante. Haut triangle en satin et dentelle 68 $, culotte 42 $.

Ève Dumas

La Presse

Lingerie d’ici pour la Saint-Valentin

PHOTO FOURNIE PAR SOKOLOF Le body Champagne Papi est aussi chic que sexy. Prix : 102 $

PHOTO SABRINA ASSERAF FOURNIE PAR EFFLEURE La culotte Effleure marie confort et féminité. Prix : 40 $, offert en quatre « parfums ».

PHOTO FOURNIE PAR EFFLEURE La culotte bikini est un indémodable, 32 $, offerte en quatre « parfums ».

PHOTO FOURNIE PAR BLUSH LINGERIE Ce body en maille transparente noire fait partie de la collection Saint-Valentin 2021 de Blush Lingerie. Prix : 51 $

PHOTO FOURNIE PAR BLUSH LINGERIE Blush Lingerie a produit plusieurs pièces en maille transparente rouge : body, 58 $, bralette, 38 $ et thong, 22 $.

PHOTO FOURNIE PAR BLUSH LINGERIE Le porte-jarretelles est souvent de circonstance à la Saint-Valentin ! Prix : 28 $ 1 /6











Il n’y aura peut-être pas un million de manières de pimenter sa St-Valentin cette année, mais la lingerie fait généralement son effet, autant sur la personne qui la porte que sur celle qui la regarde ! Nombreuses sont les marques de lingerie qui invitent cette année les femmes à « être leur propre muse », à cultiver l’acceptation et l’amour de soi. Pas toujours besoin d’un spectateur ou d’une spectatrice, après tout. La diversité est par ailleurs au rendez-vous plus que jamais dans les campagnes d’une foule de maisons de dessous chics. Voici nos trois coups de cœur québécois.

Chez Sokoloff, la collection Saint-Valentin 2021 propose une palette toute douce de rose, de vert menthe et de « champagne ». La griffe de lingerie montréalaise semble vouloir charmer avec un romantisme rétro comprenant plusieurs ensembles élégants, des bodys en dentelle et des nuisettes.

La collection Effleure se limite pour sa part à trois modèles de culottes. Celles-ci ont la particularité d’être parfumées aux huiles essentielles grâce au procédé Durascent, sans effet irritant. Un thong au chocolat noir pour le dessert, peut-être ?

De son côté, Blush Lingerie a opté pour la maille extensible rouge, noire ou rose vif. Les coupes sont simples, sans froufrous. C’est la transparence qui fait écarquiller les yeux ! Vous préférez la dentelle ? Il y en a en noir et en lilas, ainsi qu’un ensemble léopard. Le 14 février, la marque lancera la campagne #myfavefive sur les réseaux sociaux. Les femmes seront invitées à y nommer cinq caractéristiques qu’elles apprécient d’elles-mêmes, photos à l’appui.

Collection capsule : du velours chez Silk Laundry

PHOTO FOURNIE PAR SILK LAUNDRY La robe nuisette en velours de soie couleur « noisette », 440 $

PHOTO FOURNIE PAR SILK LAUNDRY Avec sa fermeture éclair latérale, le cuissard en velours noir a fière allure. Prix : 275 $

PHOTO FOURNIE PAR SILK LAUNDRY Cet ensemble noir est à la fois confortable et élégant. Pantalon noir en velours, 600 $. Le haut sera en vente dans la prochaine collection velours mise en ligne sous peu.

PHOTO FOURNIE PAR SILK LAUNDRY La version noisette de l’ensemble a une apparence douce et crémeuse à souhait ! Pantalon en velours, 600 $. Le haut sera en vente dans la prochaine collection velours mise en ligne sous peu. 1 /4







Question d’ajouter encore plus de luxe et de douceur à son répertoire, la marque internationale Silk Laundry, établie à Montréal, vient de lancer une collection capsule de pièces en velours. On y trouve un chemisier polo à manches longues, un pantalon à taille coulissante, un cuissard et une robe nuisette, en noir ou en « noisette » (un beige crème très riche). Rappelons que la marque fondée par Katie Kolodinski est axée sur la qualité impeccable des matières et sur un style classique et intemporel, de manière à créer des pièces éternelles. Le velours de soie est une matière luxueuse de grand confort, confinée au salon pour l’instant, mais hautement sortable lorsque ce sera possible !

Twenty à La Baie

PHOTO TIRÉE DU SITE TWENTYMONTREAL.COM Le chandail et le short en molleton imprimé grâce à la technologie Hyper Reality de Twenty. Haut 240 $, short 203 $, en vente à la Baie d’Hudson.

Nous vous parlions récemment de la marque Twenty Montréal, produite ici du textile à l’étiquette. Portée par plusieurs des plus grands basketteurs nord-américains, elle n’était accessible aux Québécois que par l’achat en ligne, directement sur le site de la griffe. Mais voilà que La Baie d’Hudson a décidé de tenir une quinzaine de pièces de la collection « hommes » de Twenty. « Pour l’instant ! », déclare le fondateur David Helwani, laissant sous-entendre que la collection « femmes » devrait suivre un jour. L’entreprise propose de l’athléchic haut de gamme. L’usine de tricot circulaire qui appartient à la famille Helwani est la dernière du genre au Canada. Elle produit des tissus très originaux et de grande qualité.

Simons à la rescousse des coraux

PHOTO TIRÉE DU SITE SIMONS Le t-shirt « fond marin », 39 $.

En 2021, Simons épouse une nouvelle cause environnementale : la sauvegarde des coraux. C’est au rayon Twik que le premier projet voit le jour, soit une collection de vêtements fabriqués principalement de coton biologique et de polyester recyclé. Avant de blanchir et de s’éteindre pour toujours, les coraux deviennent fluorescents. Aussi les t-shirts réalisés en collaboration avec glowing.org et Pantone Color Institute sont-ils inspirés par ces vives couleurs de la dernière chance. On aime particulièrement le t-shirt écourté « fond marin ». Pour chaque pièce vendue, Simons remettra 5 $ à l’organisme The Ocean Agency, qui a pour mission de soutenir de nombreuses initiatives environnementales en lien avec la protection des récifs coralliens.

