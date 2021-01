Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

Marissa Groguhé

Silvia Galipeau

Isabelle Audet

Plonger dans la vanille

Fondée officiellement en 2016, Deux Cosmétiques était d’abord consacrée aux savons artisanaux ; la gamme s’est étendue depuis, mais en respectant toujours les mêmes valeurs : des produits écoresponsables, unisexes, naturels, vendus à un prix abordable. Récemment, la marque a lancé La Capsule, une gamme à base de parfums 100 % naturels changeant au gré des saisons, offerte en édition limitée. Nous avons succombé aux gourmands effluves de vanille sucrée de la collection actuelle, qui se décline en savon, exfoliant et beurre corporels venant dans des emballages écologiques (en carton, ensemencé de fleurs sauvages pour le savon, dans des pots de verre pour les deux autres). L’exfoliant et le beurre ont une texture ultra-riche, qui laisse la peau vraiment hydratée, idéale en ces mois d’hiver. Des ingrédients apaisants et hydratants comme le beurre de soja, de karité ou l’huile de coco y sont à l’honneur. Et que dire de l’odeur : on a envie d’y plonger une cuillère !

Prix : Entre 20 et 23 $, gamme offerte en ligne jusqu’au 1er mars.

Trio gagnant pour les yeux

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SWISS LINE Le nouveau trio de produits pour les yeux de Swiss Line

La nouvelle gamme de trois produits pour le soin des yeux Swiss Line remplit plutôt bien ses promesses. D’abord, on trouve la crème liftante luxe, qui vise à combattre les cernes et améliorer la densité de la peau. Sa texture soyeuse et délicate permet de l’utiliser sans problème après sa crème de jour habituelle. Après la crème, on passe au voile révélateur d’éclat, à utiliser en toute petite quantité sur le contour des yeux et qui dépose un subtil voile lumineux sur la peau. On aime que le produit comprenne une protection UVA/UVB à large spectre grâce à son FPS 50, un ajout pertinent pour la délicate zone autour des yeux. Notre produit chouchou de cette nouvelle gamme : le masque magique, à utiliser avant de se coucher ou à laisser agir 5 à 10 minutes durant la journée, pour une zone sous les yeux revigorée et apaisée. On aime l’applicateur métallique, que nous nous sommes risquée à mettre au réfrigérateur quelques instants avant d’utiliser le produit, pour une sensation fraîche sous les yeux ! Inodores et légers, les produits sont agréables à appliquer. La gamme est luxueuse, son prix en est témoin. Mais si on est désireux d’investir dans des soins de qualité, voilà une option à bien considérer.

Prix : de 140 $ à 199 $, produits offerts en ligne et dans les points de vente.

Vos ados en raffoleront

PHOTO FOURNIE PAR ALYA SKIN La gamme de quatre produits de la marque australienne Alya Skin

C’est l’histoire de deux copains dans la jeune vingtaine, qui ont voulu un jour créer un masque d’argile pour peaux sensibles. Ainsi naissait Alya Skin, une très chouette marque végane qui nous vient directement d’Australie et qui est offerte au Canada depuis 2019, dont le produit-phare est ce masque qui n’irrite pas les peaux les plus capricieuses. Son secret ? L’argile rose (de kaolin, une combinaison d’argile blanc et rouge), effectivement très douce et nettoyante à souhait. Le masque s’applique facilement, sèche doucement sans irriter le moindrement, et se retire délicatement à l’aide d’une lingette humide chaude. Testé sans souci sur une fillette (et le public cible ici est clairement jeune, avec son emballage et marketing rose douillet), il nettoie en profondeur et laisse une douce et apaisante sensation de fraîcheur. À noter : la collection compte en prime, pour la routine complète, un nouveau nettoyant micellaire moussant (à base d’huile de pépin, de rose et d’hamamélis), un doux gommage à la grenade et un hydratant aux baies. Un très joli cadeau à offrir à vos ados.

Prix : 44,99 $ pour le masque, 111,95 $ pour le quatuor de produits, en vente en ligne ou chez Jean Coutu.

Remonter (un peu) le temps

PHOTO ZORAH BIOCOSMÉTIQUES Le nouveau complexe anti-âge de nuit avec phytorétinol de Zorah biocosmétiques

À l’instar de plusieurs grandes marques, le fabricant de produits cosmétiques biologiques québécois Zorah propose maintenant à sa clientèle un complexe anti-âge de nuit avec phytorétinol. Cet extrait de graines de fleurs de bakuchiol contribue à réduire l’apparence des taches et des rides sans malmener la peau plus sensible. Si on nous affirme qu’en général, on voit les taches pigmentaires s’estomper dès la première application, ça n’a pas été le cas pour nous. Le produit, qui contient 1 % de phytorétinol pur, n’en est pas moins intéressant. Lorsqu’il est jumelé à une bonne crème de nuit (nous l’avons testé avec Sublime, le soin de nuit anti-âge de Zorah biocosmétiques), la peau retrouve une belle souplesse rapidement, et au fil des jours, on voit en effet s’atténuer les marques du temps et on a franchement meilleure mine ! On adopte !

Prix : 104 $ pour 50 ml, en vente en ligne ainsi que dans plusieurs pharmacies et magasins de produits naturels.

