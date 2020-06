Propulsée par la Fondation Véro & Louis, la campagne Différent comme toi entame ce lundi sa troisième édition.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Célébrant l’unicité et la différence, la campagne prend la forme d’un t-shirt portant l’inscription « Différent comme toi » et veut sensibiliser la population à la cause de l’autisme.

Les t-shirts sont en vente au coût de 25 $ dans les magasins Aubainerie, sur le site web de l’entreprise et sur celui de la Fondation, alors que les profits amassés permettront à cette dernière de poursuivre sa mission qui est de créer des milieux de vie adaptés aux besoins des adultes autistes de 21 ans et plus.

Rappelons que les deux premières éditions ont permis de récolter plus de 530 000 $. D’ailleurs, les t-shirts achetés en ligne seront livrés par le Groupe TAQ, une entreprise qui emploie des gens vivant avec une limitation fonctionnelle comme le trouble du spectre de l’autisme.

> Visitez le site de la Fondation Véro & Louis

> Visitez le site de l'Aubainerie