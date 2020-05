Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Désaltérer sa peau

C’est notre gros coup de cœur du moment. Nous avons essayé pour la première fois les produits de la réputée marque coréenne de soins de la peau Laneige. Tous les produits sont basés sur la technologie brevetée Advanced Water Science Technology, qui permet de maximiser l’hydratation cutanée, et leur sensorialité est incroyable. Nous appliquons religieusement depuis quelques semaines la routine complète, composée d’un fluide hydratant — notre favori, un tonique à la texture laiteuse et fluide à base d’eau de thé blanc, qui hydrate merveilleusement —, un sérum hydratant, vraie vague de fraîcheur et, selon le moment de la journée, d’une crème de jour à la texture gélifiée qui pénètre rapidement, et d’un masque de nuit ultra-léger à l’odeur apaisante de lavande. On termine la routine de jour avec la nouveauté, une base sérum éclat, qui laisse la peau satinée et prête au maquillage — si désiré. Mais bien franchement, avec notre peau qui a retrouvé son éclat et sa lumière, on n’en a pas besoin !

Prix : entre 33 $ et 51 $, selon le produit, offerts chez Sephora.

> Consultez le site de Sephora

> Consultez le site de Laneige (en anglais)

Après les rouges, le teint

PHOTO FOURNIE PAR BITE BEAUTY Les nouveaux fonds de teint « propres » de Bite Beauty

Bite Beauty est une entreprise canadienne que nous affectionnons. Entreprise « propre », ses produits pour les lèvres sont innovants, bourrés d’ingrédients actifs naturels et exempts de ceux potentiellement néfastes comme les huiles minérales, formaldéhyde, nanoparticules, sulfates ou phtalates. Voilà que l’entreprise s’est lancé le défi de créer des produits tout aussi propres pour le teint. Résultat : la gamme Changemaker et ses trois produits — une base perfectrice (matifiante ou hydratante), un fond de teint et une poudre pressée (sans talc, à base de minéraux volcaniques pulvérisés) — pour unifier et illuminer la peau. Le fond de teint, offert en 32 teintes, offre un résultat naturel. Le secret : l’entreprise s’est inspirée de la technologie derrière les nettoyants micellaires pour offrir une formule longue durée de couvrance moyenne, enrichie de baies de maqui. Un bon achat.

Prix : de 48 $ à 52 $, offert en exclusivité chez Sephora.

Fraîcheur instantanée

PHOTO TIRÉE DU WEB La nouvelle crème Vinoperfect par Caudalie

La marque française Caudalie est une pionnière en matière de produits de beauté naturels, s’étant lancée dans l’aventure dès les années 90. Ses petits pots raffinés et originaux, à base de pépins de raisins, aux propriétés dites ancestrales, sont aussi exempts de parabènes, phtalates et autres ingrédients d’origine animale. Après le populaire sérum Vinoperfect anti-taches (produit chouchou de la marque), voilà qu’on nous propose ici une crème de jour du même nom, qui promet éclat et éclaircissement. Testée pendant plus d’un mois, impossible de vous confirmer qu’elle illumine ou unifie effectivement le teint. Chose certaine, sa texture légère en gel donne un sentiment de fraîcheur instantané, agréable à souhait. Légère et veloutée, douce à appliquer, la peau sensible du visage et du cou en redemande.

Prix : 79 $, offerte en ligne.

> Visitez le site de Caudalie

Humer l’été

PHOTO FOURNIE PAR NEST NEW YORK La nouvelle eau de parfum Sunkissed Hibiscus, par Nest New York

Les derniers jours, s’ils ont été efficaces pour nous garder confinés, ont manqué cruellement de soleil et de chaleur. Qu’à cela ne tienne, on survit en attendant les (vrais) beaux jours en s’aspergeant de la nouvelle fragrance lancée récemment par Nest New York. Un jus solaire et floral qui a été inspiré par une fleur d’hibiscus Voodoo Queen qui poussait dans le jardin de la fondatrice de la marque, Laura Slatkin, et dont les pétales s’ouvrent avec le lever du soleil. La fragrance appelle l’été dans toute sa chaleur avec des notes de fleur d’oranger, de gardénia, de tubéreuse, de frangipanier tropical et de noix de coco. De quoi voyager… sans quitter son nid.

Prix : 36 $ (8 ml) et 98 $ (50 ml), offert chez Sephora.

> Visitez le site de Nest New York (en anglais)