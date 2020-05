Des conférences virtuelles pour le Festival Mode & Design

C’est sa 20e édition que devait célébrer le Festival Mode & Design (FMD) en août prochain, mais l’organisation a dû se résoudre à annuler l’évènement afin de respecter les directives gouvernementales. Une décision quelque peu crève-cœur, il va sans dire, mais l’équipe ne baisse pas les bras. « Cela nous permet de réfléchir à la suite, comment on va se réinventer. Mais c’est certain que l’an prochain, on va célébrer, on ne passera pas à côté », réagit Chantal Durivage, coprésidente du Groupe Sensation Mode.