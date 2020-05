C’est sa 20e édition que devait célébrer le Festival Mode & Design (FMD) en août prochain, mais l’organisation a dû se résoudre à annuler l’évènement afin de respecter les directives gouvernementales. Une décision quelque peu crève-cœur, il va sans dire, mais l’équipe ne baisse pas les bras. « Cela nous permet de réfléchir à la suite, comment on va se réinventer. Mais c’est certain que l’an prochain, on va célébrer, on ne passera pas à côté », réagit Chantal Durivage, coprésidente du Groupe Sensation Mode.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Qu’à cela ne tienne, le FMD va tout de même de l’avant, dès maintenant, avec son volet Conférences. « On ne voulait pas attendre à l’été, ce sera intéressant d’entendre ce que tous ces créateurs, penseurs, concepteurs ont à dire sur la situation actuelle, de voir comment c’est vécu ailleurs », explique Mme Durivage. Exceptionnellement cette année, les conférences seront présentées de façon virtuelle sur la page Facebook de l’organisation, puis ensuite retransmises sur YouTube.

PHOTO FOURNIE PAR LE FMD Jean-Marc Mansvelt, directeur général de la maison Chaumet, fait partie des invités de FMD Connected.

Les conférences FMD Connected seront animées comme à l’habitude par Stéphane Le Duc, et il recevra des invités fort intéressants dès aujourd’hui, puis ensuite tous les vendredis. Déjà, six invités sont annoncés, et le FMD aimerait en faire une série de 10. « De faire les rencontres virtuellement, cela nous permet de recevoir des gens pour qui c’était complexe de se déplacer à Montréal en août. Cela crée de belles occasions », ajoute Mme Durivage.

PHOTO FOURNIE PAR LE FMD On pourra entendre le danseur et chorégraphe Sébastien Bertaud en entrevue avec Stéphane Le Duc le 29 mai.

Le premier invité avait déjà été reçu en 2015 par le FMD : Stephen Jones, l’un des chapeliers les plus connus de sa génération, qui discutera sans aucun doute du nouveau livre à paraître l’automne prochain, Dior Hats : From Christian Dior to Stephen Jones. M. Jones, qui collabore avec la Maison Dior depuis 1996 et a assuré la direction artistique de l’exposition Dior Hats, signe lui-même les textes.

PHOTO FOURNIE PAR LE FMD Le parcours impressionnant de Marie-Ève Lecavalier sera à l’ordre du jour le 12 juin.

Le 15 mai, M. Le Duc recevra Jean-Marc Mansvelt, le directeur général de la maison de luxe Chaumet, qui devait être présent au FMD cet été. Suivra le 22 mai l’historien, commissaire d’exposition et directeur artistique Olivier Saillard, qui fut notamment directeur du Musée de la mode de la Ville de Paris et a publié de nombreux ouvrages sur la mode. Le 29 mai, ce sera au tour de Sébastien Bertaud, danseur et chorégraphe qui collabore notamment avec les maisons Balmain et Dior, puis, le 5 juin, de Jean-Pierre Blanc, fondateur du réputé Festival d’Hyères, qui célèbre cette année son 35e anniversaire. La semaine suivante, on pourra entendre la designer québécoise en vue Marie-Ève Lecavalier, qui a notamment remporté le prix Chloé et une mention spéciale du jury au Festival d’Hyères en 2018, en plus d’être retenue sur la prestigieuse courte liste du prix LVMH en 2019. Restez à l’affût, car d’autres noms devraient être annoncés au cours des prochaines semaines !

> Consultez le site du FMD

> Consultez la page du FMD