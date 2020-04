Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Le meilleur du naturel québécois

Fondée par Alain Renaud en 1979, la société Druide est un véritable précurseur au Québec en matière de produits biologiques certifiés Écocert. Récemment, la société est passée aux mains de Manon Pilon (Laboratoires Nelly De Vuyst). Depuis son arrivée, et avec l’aide d’Éric Arminjon, VP Ventes & Marketing qui possède une expertise certaine dans le domaine, toutes les gammes de produits sont passées à la loupe, revues et améliorées. Nous testons depuis plusieurs semaines la nouvelle gamme BioLove et c’est selon nous ce qui se fait de mieux ici en matière de formulations naturelles et biologiques alliant efficacité et résultats. Plutôt que d’être formulés à base d’eau, les produits contiennent de l’aloe vera, qui a non seulement des vertus hydratantes et apaisantes, mais permet de réduire l’utilisation de conservateurs. Tonique, doux exfoliant, sérum, crèmes de jour, nuit ou anti-âge, contour des yeux… Il y a là de quoi se construire une petite routine de soins verte 100 % d’ici.

Offert en ligne et dans plusieurs points de vente, dont Rachelle-Béry.

> Consultez le site de Druide

Mise en beauté en temps de confinement

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM La gamme de maquillage de Burt’s Bee, pour une mise en beauté naturelle

Ce n’est pas parce que le confinement s’étire qu’on ne peut pas se faire une petite mise en beauté de temps en temps. Pour celles qui cherchent à rehausser leur éclat naturel et ajouter des touches de couleurs tout en douceur avec des produits non irritants et qui laissent la peau respirer, la gamme de maquillage Burt’s Bee nous a agréablement surprise. Peu onéreuse et majoritairement composée d’ingrédients naturels, la gamme de produits compte notamment une crème teintée hydratante « Glows » (notre chouchou pour une mise en beauté express, naturelle à 98,8 %) et plusieurs rouges ou brillants (gloss) à lèvres aux couleurs douces et naturelles qui colorient les lèvres sans les assécher — on aime bien le Bâtonnet mat, qui offre une couleur diaphane très naturelle et est naturel à 100 %.

Offert chez Pharmaprix, Walmart et Amazon.ca.

> Consultez le site de Burt’s Bee

Une barre détachante drôlement efficace

PHOTO TIRÉE D’ETSY Les barres détachantes de La Bourgeoise sont particulièrement efficaces.

On craque pour ces jolis savons artisanaux, naturels et équitables, signés La Bourgeoise, d’une artisane savonnière ibervilloise. Extrêmement moussants, se déclinant en différents formats (mention spéciale aux savons cup cakes, qui font d’excellents cadeaux), ils sont doux et délicats à souhait, même sur les peaux les plus sensibles. En plus des shampoings, revitalisants en barre et bombes de bains, La Bourgeoise propose aussi une barre détachante unique et surtout drôlement efficace, testée sur un pull d’enfant taché de gras. Il suffit de frotter légèrement, puis de passer le vêtement à la lessive. Rien n’y paraît. Éprouvée et aussitôt adoptée.

Offert en ligne.

> Voyez les produits de La Bourgeoise

Des écrans solaires confortables

PHOTO FOURNIE PAR PRO-DERM Le fluide de jour à indice de protection 30

Les beaux jours reviennent doucement, le déconfinement s’annonce tranquillement : on mettra plus souvent et plus longtemps le nez dehors dans les prochaines semaines et il faudra penser à protéger sa peau des rayons du soleil. L’étiquette Pro-Derm — fondée par une dermatologue de Montréal, maintenant propriété de la firme canadienne Crescita — propose deux nouveaux produits promettant de protéger la peau tout en luttant contre les signes de l’âge. Le fluide de jour — indice 30 — est à la fois le plus protecteur et le plus léger : il s’applique sans laisser de traces ni de film gras sur la peau. La crème de jour est plus hydratante et s’utilise au quotidien. Son indice de 20 ne suffira pas pour les expositions prolongées, mais pour la marche de santé salutaire des longues journées de télétravail : oui ! Cette dernière contient « un complexe vitaminé » censé avoir un « effet tenseur » sur la peau. On remarque surtout que la peau réactive tolère très bien ces écrans solaires, et c’est déjà beaucoup !

> Consultez le site de Pro-Derm