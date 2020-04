T-shirts coquins pour la cause

Pour joindre l’utile au coquin, sans oublier l’agréable, la boîte québécoise de jouets érotiques éthiques, responsables et esthétiques Désirables a eu l’idée originale de faire appel à des artistes tatoueurs locaux (Léa Dussault et Lydia Marier, temporairement sans emploi pour les raisons que l’on sait), les invitant à illustrer des t-shirts (sérigraphiés et fabriqués localement) inspirants, sur le mot d’ordre du jour (en version coquine) : Stay home and masturbate.