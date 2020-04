Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Isabelle Morin

La Presse

Émilie Côté

La Presse

Luxuriantes huiles

La marque québécoise Brasqué Beauté propose une sélection d’huiles pour le visage qui combleront celles (et ceux) qui sont à la recherche de produits naturels et holistiques pour la peau. Tous les produits sont confectionnés à base d’huiles végétales minutieusement choisies, d’absolus luxueux et d’huiles essentielles, le tout infusé d’herbes et de cristaux. On choisit, selon son type de peau et ses besoins, l’huile illuminatrice, purifiante, rajeunissante ou apaisante. La peau est visiblement nourrie, apaisée, unifiée. Pour une petite gâterie, le masque soyeux Pina Colada est un mélange de poudres (argiles, poudres d’ananas et de lait de coco) qui peut servir comme poudre nettoyante ou masque hydratant. Depuis peu, Brasqué produit aussi un vaporisateur pour les mains à 60 % d’alcool, comprenant un hydratant d’origine végétale et des huiles essentielles.

Prix : entre 49,99 $ et 59,99 $ pour les huiles, 15,99 $ pour le masque et 5,99 $ pour le vaporisateur.

> Consultez le site web de Brasqué Beauté

Désinfecter et hydrater en un tournemain

PHOTO FOURNIE PAR MARIPOSA BIOCOSMÉTIQUES La marque québécoise Mariposa Biocosmétiques propose des produits biologiques et naturels.

Mariposa Biocosmétiques est une marque locale qui propose des produits biologiques et naturels. Un des produits phares de l’entreprise, son gel antibactérien naturel, est particulièrement demandé ces temps-ci. La fondatrice de l’entreprise, Nathalie Côté-Morin, l’a inventé après avoir donné naissance à des jumeaux prématurés au système immunitaire affaibli, alors que sa famille, qui devait être très assidue sur le lavage des mains, s’est mise à utiliser des gels antibactériens à la liste d’ingrédients pas toujours très saine. Son gel est donc à 99,9 % naturel (produit de santé naturel homologué par Santé Canada), et contient également une crème hydratante biologique. Une très bonne option en ces temps de pandémie.

Prix : 29,99 $ (500 ml) (autres formats offerts), en ligne et dans plusieurs épiceries et pharmacies à travers la province.

> Consultez le site web de Mariposa Biocosmétiques

Super cocktail capillaire

PHOTO FOURNIE PAR SHEA MOISTURE La nouvelle gamme Superaliments verts de Shea Moisture

La nouvelle gamme Superaliments verts, de Shea Moisture, promet de revitaliser les cheveux bouclés, ternes et fragiles, tout en leur procurant plus d’éclat. Promesse tenue : le duo shampoing-revitalisant laisse les cheveux brillants et particulièrement soyeux, sans les alourdir. Le revitalisant n’est pas des plus efficaces pour démêler les mèches rebelles, mais il limite efficacement les frisottis. Le shampoing, en revanche, est un coup de cœur certain avec sa texture laiteuse qui s’étend bien et génère une mousse onctueuse. La gamme comprend un rince et un masque, également formulés avec un cocktail vitaminé de plantes (algues, matcha et chou frisé), de beurre de karité équitable, d’huiles de moringa et d’avocat. Elle limite les ingrédients nocifs, ce qu’on aime, comme son parfum frais et discret.

Prix : entre 12 $ et 15,50 $, offerts chez Pharmaprix et Walmart.

> Consultez le site web de Shea Moisture

Produit passe-partout

PHOTO FOURNIE PAR LISE WATIER La base miracle anti-rougeurs de Lise Watier

Voici un excellent produit québécois qui deviendra un élément essentiel de notre routine beauté quand la vie normale reprendra son cours. Non seulement cette « base miracle » par Lise Watier convient-elle aux peaux sensibles, mais en plus elle donne véritablement bonne mine grâce à un pigment vert et des extraits de lentilles qui neutralisent et camouflent les rougeurs tout en illuminant la peau. On la porte seule ou en dessous de son fond de teint. Un produit passe-partout.

Prix : 40 $, offert en ligne et dans les pharmacies.

> Consultez le site web de Lise Watier