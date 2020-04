Les dernières nouvelles de la mode locale

PHOTO FOURNIE PAR LA DESIGNER

La designer Isabelle Deslauriers, de la marque Alice et Simone, propose des masques en tissus aux motifs ludiques et colorés dotés de trois épaisseurs (deux tissus 100 % coton et une doublure de jersey, coton et polyester). Offerts en taille TP (enfant de moins de 5 ans), P (enfant 5 ans et plus et femmes) et M (hommes). Prix : 22,99 $