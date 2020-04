Dans le but de soutenir les entreprises québécoises, qui sont durement éprouvées par la crise de la COVID-19, Rachel, reconnue pour ses coffrets de bas collants, accueille, dans sa boutique en ligne, une trentaine de produits de ses marques locales préférées, en plus d’offrir des rabais sur ses modèles de leggings.

Valérie Simard

La Presse

Le projet Ensemble par Rachel rassemble des affiches, bijoux, chandelles, magazines et vêtements de petites marques québécoises comme Baltic Club, Camillette, Beside, Bodybag by Jude et Marigold.

Il s’agit essentiellement d’offrir une vitrine supplémentaire à ces marques, puisque chacune d’elle possède sa propre boutique en ligne.

D’ailleurs, la designer Marigold tient, jusqu’au 5 avril, une grande vente virtuelle avec des rabais allant jusqu’à 50 % sur ses anciennes collections.

> Consultez le site de Rachel : https://fr-ca.fromrachel.com/

> Consultez le site de Marigold : https://marigoldmtl.com/