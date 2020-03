La créatrice de mode en vue Marie-Ève Lecavalier – elle a remporté le prestigieux prix Chloé au Festival de Hyères l’an dernier et des publications comme Vogue lui ont consacré des articles — a lancé récemment la nouvelle collection printemps-été 2020 de sa marque Lecavalier Studios, Dear Walter.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

On y retrouve sa marque, soit une esthétique rappelant les années 70 et intégrant des imprimés psychédéliques et un travail de distorsion sur les lignes et formes.

PHOTO TIRÉE DU WEB Marie-Ève Lecavalier a lancé récemment sa nouvelle collection printemps-été 2020, Dear Walter.

Pour se rincer l’œil, on se rend sur le site de Ssense.

> Visitez le site de Ssense : https://www.ssense.com/fr-fr/femmes/designers/lecavalier