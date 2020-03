Le lancement était prévu depuis des semaines, mais il sera finalement virtuel : la marque Miljours Studio, spécialisée en accessoires de cuir écoresponsables, vient de dévoiler Miljours Mini, gamme destinée aux enfants créée à partir de retailles de cuir.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

On y trouve trois mignons personnages, Tofu l’ourson, Muji le chien et Miso le chat, qui se déclinent en porte-clé, attache-suce, décoration pour les chaussures et élastique pour les cheveux.

PHOTO FOURNIE PAR MILJOURS STUDIO Les petits personnages animaliers sont faits à partir de retailles de cuir et déclinés en différents produits, comme des porte-clés.

On peut même acheter une petite trousse pour apprendre à coudre, qui vient avec un manuel d’instruction, une aiguille, du fil et deux morceaux de cuir pour assembler le petit animal en cuir de son choix.

PHOTO FOURNIE PAR MILJOURS STUDIO Des attache-suces sont aussi de la partie.

Une bonne idée d’activité pour désennuyer les enfants (5 ans et plus, sous supervision d’un adulte) durant la quarantaine !

PHOTO FOURNIE PAR MILJOURS STUDIO Une mini-trousse pour apprendre à coudre est aussi offerte.

Collection offerte en ligne ou à la boutique Miljours (vérifiez les heures d’ouverture avant de vous y rendre).