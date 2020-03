Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Marissa Groguhé

La Presse

Qui a les mains sèches ?

S’il y a un produit dont on ne saurait se passer, en cette période de crise, c’est, bien sûr, le savon pour les mains. Mais n’oublions pas son alliée naturelle : la crème pour les mains ! Car se laver les mains plusieurs fois par jour, c’est ouvrir la porte à la peau sèche, rouge, qui tiraille et pique. Notre petit favori en ce moment est la crème pour les mains 4 en 1 au collagène, de l’entreprise québécoise Karine Joncas. Très réparatrice, elle promet 24 heures d’hydratation et d’apaisement des zones très sèches ou abîmées, en plus de fortifier les ongles et cuticules. Sans parfum ni parabènes, elle compte 96 % d’ingrédients naturels et on aime sa texture légère, qui pénètre rapidement, sans laisser de sensation grasse. Un essentiel par les temps qui courent.

Prix : 18 $, offerte en ligne et dans certaines pharmacies.

> Consultez le site web de Karine Joncas

Trio santé pour cheveux fatigués

PHOTO FOURNIE PAR NEXXUS Ce trio de produits Clean & Pure a remporté beaucoup de succès !

En ces temps de confinement plus ou moins volontaire, tous les petits plaisirs sont bons pour remonter le moral. Et la santé des cheveux, de la tête et du cuir chevelu, souvent oubliée, n’est pas à sous-estimer. Ce trio de produits Clean & Pure, gommage pour cuir chevelu, shampoing détox et revitalisant nourrissant, signé Nexxus, sans silicone, colorant ni parabènes, a fait l’unanimité chez nous, tout particulièrement auprès des membres de la famille aux cheveux lisses. Nos ados en ont redemandé. Pour cause : le doux shampoing et son revitalisant (à faire précéder, de temps à autre, d’un gommage relaxant du cuir chevelu, agréable à souhait) laissent les cheveux lisses et soyeux. Comme si vous sortiez du salon de coiffure. Comme plusieurs salons sont effectivement fermés en ces temps particuliers, c’est le moment ou jamais de faire contre mauvaise fortune bon cœur et d’en profiter.

Prix : 12,99 $ chacun, en solde chez Pharmaprix.

> Consultez le site web de Nexxus

Combattre le dessèchement cutané

PHOTO FOURNIE PAR A-DERMA La nouvelle crème lavante Xeraconfort combat le dessèchement cutané efficacement.

Avec sa nouvelle crème lavante Xeraconfort, la marque A-Derma propose une solution de rechange au savon et autres gels douche qui peuvent assécher la peau à la longue. Avec sa formulation douce, sans savon, hypoallergénique et sans sulfate ni parabènes, elle est idéale pour ceux qui souffrent de peau sèche, rugueuse ou de desquamation, ainsi que pour soulager les démangeaisons et tiraillements. Et ce, grâce à des actifs naturels comme la glycérine végétale — pour hydrater — les oméga 6 d’onagre, une plante herbacée — pour réparer —, sans oublier l’ingrédient-vedette de cette marque, l’extrait de plantule d’Avoine Rhealba, reconnue pour apaiser la peau. En plus, elle peut être utilisée par toute la famille. Nous l’avons adoptée !

Prix : 23 $, offert dans la plupart des pharmacies.

> Consultez le site web d’A-Derma

Gamme naturelle pour une peau revigorée

PHOTO FOURNIE PAR MONAT Spécialisé en soins capillaires, MONAT a lancé récemment une nouvelle gamme de soins de la peau.

La marque de soins capillaires MONAT a tout récemment lancé une nouvelle gamme de produits pour la peau. Le mot d’ordre reste le même pour la gamme de neuf produits ; des ingrédients naturels, végétaliens et conçus sans cruauté. On peut se tourner vers les quatre produits de la routine pour peau sèche ou sensible ou bien les quatre pour peau ordinaire ou mixte. Nettoyant moussant, crème pour les yeux (et son applicateur), sérum anti-âge, eau apaisante et masque exfoliant doux pour tout type de peau ; chacun des produits Monat promet d’optimiser la texture et l’élasticité de la peau grâce à ses huiles botaniques, des fruits exotiques riches en nutriments, des cellules souches végétales et un peptide dynamisant. Dans les faits, ils procurent une hydratation durable, sans impression de lourdeur malgré l’application de plusieurs produits les uns par-dessus les autres. La peau est douce, plus lumineuse après quelques semaines d’utilisation. Petit hic : le masque exfoliant aux graines de canneberge, qui, malgré son odeur sublime, dépose sur le visage un voile collant difficile à rincer.

Prix : entre 59 $ et 156 $, produits offerts en ligne.

> Consultez le site web de MONAT