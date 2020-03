Parce que le beau temps arrivera bientôt, La Presse décortique les tendances mode printemps-été : quels styles, tissus et imprimés adopter ? D’où viennent ces courants et comment se les approprier ? On vous dit tout.

Maude Goyer

collaboration spéciale

La tendance

Porté par touche ou intégralement de la tête aux pieds, le jaune est partout dans les collections printemps-été cette année – et particulièrement le jaune moutarde. Il s’agit d’une nuance chaude, profonde, dense, qui s’éloigne du jaune pastel ou du jaune serin. Il oscille plutôt entre l’or et le moutarde. « En anglais, on dit marigold, qui désigne la fleur du souci », explique Laurence Bareil, animatrice télé et auteure qui est derrière le site La reine du shopping. « On peut dire que c’est un jaune moutarde ou encore safran. C’est une très belle couleur ! »

L’omniprésence du jaune ne serait pas étrangère aux influences très fortes de la mode des années 60-70, selon Isabelle Gauvin, styliste et experte en image de marque personnelle. « La tendance générale, c’est le retour à ces années-là, souligne-t-elle. Le jaune moutarde fait très vintage, très rétro, tout comme plusieurs autres courants actuels, le col rétro par exemple. »

Où le voit-on ?

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mélissa Désormeaux-Poulin, au Gala des prix Gémeaux en septembre 2018

Le jaune moutarde a fait sa place lentement mais sûrement : on le voit depuis deux ou trois années monter dans le top des couleurs les plus prisées, rappelle Mme Gauvin. « Je me souviens que j’avais fait adopter cette couleur à la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin pour sa tenue du gala des prix Gémeaux en 2018, dit-elle. Elle fait partie de ceux qui l’ont portée tôt. Ce sont souvent les personnalités, les stars, les influenceurs et les fashionistas qui poussent une tendance ; elle devient ensuite mainstream. »

C’est exactement la trajectoire qu’a prise le jaune safran. On l’a ensuite vu sur tous les podiums des grands défilés de mode, particulièrement à celui de New York. Des designers comme Oscar de la Renta, Stella McCartney, Johanna Ortiz, Louis Vuitton, Marc Jacobs et Victoria Beckham l’ont mis de l’avant.

Il est aussi très présent dans les collections printemps-été de nombreux détaillants, de Zara à Banana Republic, en passant par Simons, La Baie d’Hudson, Frank and Oak, Anthropologie, Urban Outfitters, Mango et Le Château.

Pourquoi maintenant ?

Résolument attachée à la mode des années 60-70, la tendance du jaune moutarde s’inscrit aussi dans un retour important des couleurs. « Depuis cinq à dix ans, nous avons eu plusieurs saisons avec un fort accent mis sur les neutres, du gris, du crème, du beige, explique Isabelle Gauvin. Ça faisait très moderne. Je vois un lien avec la technologie. » Selon elle, les touches de couleur vive viennent mettre du pep, de la vie. « C’est comme si on voulait revenir à l’essence, à l’humain, à quelque chose de plus enjoué et de plus feel good », suggère-t-elle.

Et pourquoi les années 60-70 sont-elles si populaires en mode en ce moment ? Est-ce que cela indique une certaine nostalgie ? « Je pense que oui, laisse tomber la styliste. On aimerait retourner en arrière, on aimerait sauver notre planète… »

On l’essaie

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE H & M Si le jaune moutarde ne convient pas à votre teint, on peut porter cette couleur plus loin de notre visage, avec des accessoires, comme un sac à main ou des chaussures.

Si on est prêt à oser, on se lance dans un look total jaune moutarde : une robe maxi ou une combinaison-pantalon (jumpsuit), par exemple. Si on veut y aller petit à petit, on opte pour un chemisier, une veste ou un chandail. « Et si on se pose la question si cette couleur nous va bien, on peut toujours la porter plus loin du visage, en ceinture, en chaussures ou en sac à main », indique Laurence Bareil.

Son truc pour trouver la pièce qui nous convient ? Faire une bonne recherche en ligne. « On utilise le moteur de recherche du site web du détaillant choisi, explique-t-elle. Si on entre la couleur “jaune”, on aura plein de résultats et on peut ensuite choisir parmi les pièces suggérées. »

Parmi les combinaisons de couleurs classiques à essayer : le jaune moutarde agencé à du noir, du blanc, du crème, du beige ou du marine. « Ce jaune, avec du beige, fait très moderne et chic, souligne Mme Bareil. Je choisirais un pantalon à plis beige avec un joli chemisier jaune safran et une ceinture brune. »