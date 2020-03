Chaque personne qui fera don de vêtements professionnels légèrement utilisés pour femme le 8 mars aura la chance de gagner la bague Dare to Dream or trois tons avec diamants de la collection Birks Iconic.

Pour célébrer la Journée internationale des femmes, le 8 mars, la Maison Birks a annoncé son association avec L’étoffe du succès, un OBNL présent dans 150 villes dans le monde qui aide les femmes dans leur cheminement vers l’autosuffisance.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le 8 mars entre midi et 17 h, les Canadiennes peuvent se rendre dans les magasins phares de Montréal, Toronto et Vancouver afin d’y faire don de vêtements professionnels légèrement utilisés qui seront redonnés à des femmes par l’entremise de l’organisation. Une bonne façon de faire œuvre utile, alors que chaque personne qui fera un don sera inscrite à un tirage au sort et aura la chance de gagner la bague Dare to Dream or trois tons avec diamants de la collection Birks Iconic, d’une valeur de 2995 $.

