Lancé il n’y a même pas deux ans par Annette Nguyen, Shwap Club, une entreprise qui propose un service d’échange de vêtements, connaît un succès qui ne se dément pas, et a dépassé aujourd’hui la barre des 1000 membres.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

À tel point qu’après avoir presque doublé la superficie de sa boutique dans Saint-Henri, l’entreprise montréalaise a ouvert un deuxième emplacement, à l’autre bout de la ville, dans le Mile-Ex, pour répondre à la demande. « Saint-Henri est rendu très achalandé, surtout lors des changements de saison. Il y avait clairement une demande pour un emplacement plus à l’est et au nord, on a donc choisi de s’installer dans le Mile-Ex pour desservir la clientèle du Plateau, du Mile-End », explique Mme Nguyen.

Réservé depuis le début du mois de janvier aux membres seulement, l’endroit vient officiellement cette semaine d’ouvrir ses portes à tous. Le concept reste le même qu’à la boutique originale : pour des frais d’accès de 16 $ (ou un abonnement annuel de 90 $), on peut entrer dans la boutique et y échanger ses vêtements contre d’autres, usagés également. Chaque pièce de vêtement (ou accessoire) est évaluée à l’arrivée ; si elle respecte les critères (en bon état, tendance et saison), on a droit de l’échanger contre une autre de son choix. Si on ne trouve pas chaussure à son pied, on a droit à un crédit pour sa prochaine séance de magasinage. « Au fil du temps, on a vraiment développé une belle communauté. Il y a des membres qui viennent chaque semaine échanger les vêtements empruntés la semaine d’avant, ça roule ! », remarque la fondatrice.

Depuis son lancement, Shwap Club a ajouté les vêtements pour hommes et enfants à son offre, à la boutique de Saint-Henri seulement pour l’instant, mais ces morceaux sont également acceptés à celle du Mile-Ex, où on peut les échanger contre des vêtements ou accessoires pour femmes. Pour Annette Nguyen, le succès de son entreprise, qui n’aurait sans doute pas cartonné de la sorte il y a à peine cinq ans, montre que les mentalités sont vraiment en train de changer et que les consommateurs, dans une volonté d’écoresponsabilité, sont désormais prêts à intégrer du seconde main dans leur garde-robe. Et c’est tant mieux !

Les deux boutiques Shwap Club sont ouvertes les mercredis (18 h à 21 h), vendredi (17 h à 21 h) et les week-ends (12 h à 17 h).

6682, rue Jeanne-Mance

