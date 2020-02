Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Émilie Côté

La Presse

Beauté de poche

Ce n’est pas un secret : on a un (très) gros faible pour les produits de l’entreprise québécoise Luxcey. Et voilà que sa fondatrice, Rose Gwet, a eu la superbe idée de créer Vitrail, une jolie plaquette à emporter partout avec soi. À l’intérieur, elle a réussi, après des mois de recherche et développement, à transposer sous forme de baume solide et compact trois de ses produits phares : le sérum Léo, pour nourrir la peau, le baume Emma, pour la protéger, et l’huile Zoé Or, pour l’illuminer. Un produit passe-partout et pratique, idéal pour la vie de tous les jours et pour les déplacements, petits ou grands.

Des cheveux « va-va-voom »

PHOTO FOURNIE PAR KÉRASTASE Le nouveau traitement K Water par Kérastase est idéal pour avoir des cheveux parfaits le temps d’une soirée.

Pour un événement spécial, ou simplement parce que vous en avez envie, il faut essayer le petit nouveau de Kérastase, K Water. Très éphémère (il disparaîtra au lavage), ce soin « lamellaire » sans rinçage est une nouvelle technologie mise au point par l’entreprise, une solution liquide, mélange de molécules ultralégères (comme des aminoacides et des protéines) qui vient gainer la fibre capillaire – on pourrait le comparer à un maquillage pour cheveux, un peu à la façon d’un fond de teint sur la peau. En salon, le coiffeur l’applique sur les cheveux frais lavés. Après le brushing, la chevelure est non seulement très brillante et soyeuse, mais aussi d’une légèreté absolument époustouflante. Pour se sentir sur son X.

Crème riche et apaisante

PHOTO FOURNIE PAR MARCELLE Crème Revival+ par Marcelle, 34,95 $, offerte en ligne, en pharmacie et dans les grandes surfaces

Durant la rude saison de l’hiver, notre peau très sensible ne tolère pas grand-chose à part les produits de La Roche-Posay. On se réjouit de pouvoir maintenant compter sur un produit québécois abordable, soit la nouvelle crème de jour Marcelle Revival+ pour peaux sèches. Ce ne sont pas ses vertus « anti-âge », grâce à l’extrait de racine de chicorée, qui nous ont séduite. Ce sont plutôt ses qualités « ultra-nourrissantes » qui remplissent pleinement leur mission. Quand notre peau est à vif, ce produit vient l’apaiser et l’hydrater… sans aucun picotement. Même sur les plaques d’eczéma.

Parfum de paix

PHOTO FOURNIE PAR THE 7 VIRTUES Parfum Blackberry Lily, The 7 Virtues, 97 $ (50 ml), offert chez Sephora dans la section « Clean at Sephora »

L’entreprise The 7 Virtues s’est donné comme mission de créer des parfums « propres » aux effluves venant du monde entier. Végétaliens, hypoallergéniques, sans phtalates, sulfates ou formaldéhyde, ils sont minutieusement conçus à partir d’alcool de sucre de canne bio et d’huiles essentielles biologiques provenant du commerce équitable. La gamme vient de s’additionner d’une 8e fragrance qui nous a charmée, Blackberry Lily, qui marie l’huile de vétiver bio, la davana d’Inde et le géranium d’Égypte, pour un parfum à la fois chaud, floral et gourmand où se dévoilent aussi des notes de mûre compotée, cassis, magnolia, caramel et rose. On adore !

