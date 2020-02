Vingt-cinq ans de créations signées Anne-Marie Chagnon

Avec sa nouvelle collection N.25, Anne-Marie Chagnon célèbre le quart de siècle de son entreprise, exploit qu’il vaut la peine de souligner dans un domaine de plus en plus compétitif. « Le temps a passé très vite, c’est ça qui est fantastique. Oui, ça a évolué, l’entreprise a grossi, mais il y a des piliers, des valeurs essentielles qui sont demeurées et ça me rend extrêmement fière », remarque la créatrice.