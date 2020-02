La Saint-Valentin approche à grands pas. Que ce soit pour se gâter ou pour offrir à un être cher, voici des suggestions de lingerie, bijoux et accessoires sous le signe de l’amour.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Jambières Valentine

Dites « oui, je le veux » à ces jambières Valentine d’un rose délicat, à porter par-dessus ses leggings préférés lors d’un matin frisquet ou après une journée passée à l’extérieur.

Cette création de la marque écoresponsable Rose Buddha est fabriquée à partir de laine mérinos, d’acrylique recyclé, de bambou et de coton bio.

Prix : 60 $ (aussi proposées en combo avec des leggings à 135 $), offertes en ligne.

> Consultez le site de Rose Buddha : https://myrosebuddha.com/products/chilly-morning-valentine

Sous-vêtements de Sokoloff

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOKOLOFF Comme à son habitude, la marque de lingerie montréalaise Sokoloff propose une nouvelle collection juste à temps pour la Saint-Valentin.

Comme à son habitude, la marque de lingerie montréalaise Sokoloff propose une nouvelle collection juste à temps pour la Saint-Valentin, Island Bliss, inspirée par le « self love ».

Bralettes jouant sur la transparence, superbes kimonos brodés, robes de nuit légères… Les morceaux sont à la fois romantiques et follement modernes. On craque pour l’une-pièce framboise avec ses fins détails et son décolleté en V.

Prix : 96 $, offerte en ligne et dans certains points de vente.

> Consultez le site de Sokoloff : https://fr.sokolofflingerie.com/collections/valentine-2020

Collection au look urbain

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CALL IT SPRING Pour la Saint-Valentin, la marque Call it Spring — qui est désormais 100 % végane — propose une collection au look urbain.

Pour la Saint-Valentin, la marque Call it Spring — qui est désormais 100 % végane — propose une collection au look urbain, dominée par un nouveau motif « paisley » assez mignon et pas trop cliché, qu’on retrouve notamment dans les sneakers Augustiki, agrémentés de bandes rouge et noir.

Prix : 54,99 $, offerte en ligne et en boutique.

> Consultez le site de Call it Spring : https://www.callitspring.com/ca/fr/femmes/tendances/collection-de-saint-valentin/Augustiski/p/12931938

Un bijou fabriqué ici

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE NOÉMIAH Faites rougir de plaisir votre dulcinée avec un bijou fabriqué ici.

Faites rougir de plaisir votre dulcinée avec un bijou fabriqué ici.

Ces boucles d’oreilles asymétriques par la marque montréalaise Noémiah sont mignonnes comme tout avec leurs perles d’eau douce et leurs cœurs plaqués or 22 carats, et sont agrémentées d’un côté de plumes rose pâle et corail. Follement romantique.

Prix : 67,47 $, offertes en ligne

> Consultez le site de Noémiah : https://www.noemiah.com/listing/767164453/boucles-doreilles-053

Sous le signe de la dentelle et de la couleur rouge

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB LA VIE EN ROSE La collection Saint-Valentin de La Vie en rose se déploie sous le signe de la dentelle et de la couleur rouge.

La collection Saint-Valentin de La Vie en rose se déploie sous le signe de la dentelle et de la couleur rouge, des dessous sexy en passant par les vêtements d’intérieur confortables.

Entre les deux, ce kimono avec col châle et insertions de dentelle en nylon vous fera sentir comme une reine… de l’amour.

Prix : 49,95 $, offert en ligne et dans les magasins.

> Consultez le site de La Vie en rose : https://www.lavieenrose.com/fr/saint-valentin/collection-saint-valentin

Pour l’élu de votre cœur

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Montrez-lui qu’il fait battre votre cœur plus que quiconque avec ces boxeurs courts Valentin rouge vin.

Montrez-lui qu’il fait battre votre cœur plus que quiconque avec ces boxeurs courts Valentin rouge vin, ornés de petits cœurs bleus traversés de flèches, offerts chez Simons dans la collection maison Le 31.

Petit plus : ils sont fabriqués avec du coton biologique.

Prix : 20 $, offerts chez Simons, en ligne ou en magasin.

> Consultez le site de Simons : https://www.simons.ca/fr/sous-vetements-homme/cadeaux-parfaits--c2581

Célébrer l’amitié féminine

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PANDORA Connaissez-vous le « Galentine’s Day » ? Ce concept, né dans la série américaine Parks and Recreation, propose de célébrer l’amitié féminine le jour précédant la Saint-Valentin.

Connaissez-vous le « Galentine’s Day » ? Ce concept, né dans la série américaine Parks and Recreation, propose de célébrer l’amitié féminine le jour précédant la Saint-Valentin.

Pour souligner cette journée, Pandora lance la collection « Free Heart », parsemée de jolis cœurs tracés à la main, « parfaitement imparfaits », comme ce duo de bagues qui se marient parfaitement lorsqu’elles sont superposées.

Prix : 110 $ pour le duo (argent sterling et or rose), offert en ligne, dans les boutiques Pandora et les points de vente.

> Consultez le site de Pandora : https://ca.pandora.net/fr/bijoux/bagues/bague-a-cours-dessines-a-la-main/188696C00.html?cgid=rings#start=3&cgid=rings&productscount=127