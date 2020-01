C’est ce vendredi soir, dès 17 h, et ce samedi, de 11 h à 15 h, que se tient l’évènement Pop-up hiver de 2e Fripe à Québec, au 496, boulevard Langelier.

Olivia Lévy

La Presse

Vous pouvez défaire ou refaire votre garde-robe d’hiver à petits prix ! La mission de 2e Fripe est de donner une seconde vie aux vêtements, alors apportez ceux que vous ne portez plus, ils feront le bonheur d’autrui.

« Nous tenons à ce que 2e Fripe soit équitable. Le produit sera abordable et de qualité pour l’acheteur. Le vendeur recevra 25 % des profits, et les vêtements qui n’auront pas trouvé preneur seront redonnés à la communauté », expliquent les cofondatrices de 2e Fripe, Laurie Poisson et Julia Boivin-Dutil.

> Visitez la page de l’événement