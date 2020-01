La nouvelle collaboration entre Aldo et Disney arrive en boutique et en ligne ce vendredi.

La nouvelle année lunaire chinoise est à nos portes, et sera sous l’influence du rat. Une occasion que saisissent plusieurs marques pour lancer des produits en édition limitée.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Aldo profite de son arrivée imminente, la semaine prochaine, pour lancer ce vendredi sa deuxième collaboration avec Disney, sous le signe de la bonne fortune, de la prospérité et de la joie.

Des silhouettes classiques ainsi que de nouveaux modèles y sont proposés, alors que chaussures, sacs et accessoires se parent des jolis minois de Mickey et Minnie Mouse déclinés en rouge et or.

La collection est offerte dans les boutiques Aldo et en ligne.

