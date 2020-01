PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AFP

Chez Issey Miyake, les costumes sont en plissé, matière iconique qui n’entrave pas les mouvements. Vert, bordeaux, jaune et rose fluo : les couleurs suivent l’humeur joyeux du défilé en total look, en blocs contrastés ou avec des imprimés graphiques et bariolés.