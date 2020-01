Des maillots de bain signés Maripier Morin feront leur entrée dans le monde de la mode, en février.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

L’animatrice a annoncé sur son compte Instagram, mardi, qu’elle s’apprête à mettre en marché la marque sur laquelle elle travaille depuis un an.

« Je ne pourrais être plus fière de vous présenter ma marque ORNORM. Un mot qui je crois me définit bien, mais qui NOUS définit encore mieux. Sortir de la norme, trouver notre unicité et se valoriser dans nos différences », a-t-elle écrit pour présenter son concept.

Des morceaux seront disponibles dès le 6 février sur les sites web de Ornorm et de Simons.

L’animatrice, qui a présenté un modèle lors de son passage à l’émission La semaine des 4 Julie, promet l’annonce d’autres projets qu’elle est impatiente de partager.