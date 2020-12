Il existe d’incroyables artisans et joailliers au Québec, qui créent de jolies parures pour tous les goûts et les budgets, en utilisant autant des matériaux classiques qu’inusités. Inspirez-vous avec notre sélection de 10 bijoux d’ici.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Sous le signe du minéral

Le Studio Minéral est une toute jeune marque montréalaise fondée par Alexandra Gélinas, qui sort des sentiers battus avec sa première collection Pose, composée de quatre modèles non genrés de colliers en porcelaine mate, tous en édition limitée. Cuite à très haute température, la porcelaine offre blancheur et douceur, mais aussi une incroyable longévité, en plus d’être hypoallergène. Ce modèle qui ne passera pas inaperçu vient avec un coton tressé ajustable.

Collier PHA, 126 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Retrouver la lumière

PHOTO CAROLINE BLAIS, FOURNIE PAR ORA-C Boucle d’oreille Reign Bow, Ora-C, 160 $ à l’unité ou 300 $ la paire, offerte en ligne

Caroline Phan, fondatrice et créatrice derrière Ora-C, propose toujours des collections au haut degré de créativité et de savoir-faire. Sa toute dernière fait un clin d’œil à l’ère étrange où nous sommes plongés, y répondant par un désir de romantisme et d’évasion. Inspirées par la Renaissance, ses pièces appellent au retour de la lumière, et sont traversées du motif des boucles et des nœuds, ruban symbolique d’un équilibre retrouvé et espéré, comme cette boucle d’oreille en laiton sculpté à la main, sertie d’une pierre de cornaline.

Boucle d’oreille Reign Bow, 160 $ à l’unité ou 300 $ la paire, offerte en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Beau duo

PHOTO PHIMO, FOURNIE PAR SARAH BIJOUX Duo IV, Sarah Bijoux, 95 $, offert en ligne

Pour les Fêtes, la marque montréalaise de bijoux à l’esthétique minimaliste et aux lignes épurées Sarah Bijoux propose des duos tirés de ses collections habituelles. Le duo IV rend hommage à la forme ovale avec ses larges boucles d’oreilles Hoops et sa bague Opale, tous deux en argent sterling. L’ensemble vient avec un emballage cadeau offert gratuitement.

Duo IV, 95 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Léger comme l’argile

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE VINGT-SIX JUIN Boucles d’oreilles minimalistes, forme argile polymère bleu, violet et orange, 36 $, offertes en ligne sur la boutique Etsy

Établie à Rimouski, la marque artisanale Vingt-six juin incorpore l’argile polymère, un matériau très léger, dans ses créations minimalistes et modernes faites à la main. Le résultat est fort joli, et marie souvent plusieurs teintes et couleurs, comme dans ces boucles d’oreilles à trois formes.

Boucles d’oreilles minimalistes, forme argile polymère bleu, violet et orange, 36 $, offertes en ligne sur la boutique Etsy.

> Consultez la page Etsy du fabricant

En attendant le printemps

PHOTO FREDERIQUE MENARD AUBIN, FOURNIE PAR MÉLANIE STONES Perle d’eau douce rose en pendentif, Mélanie Stones, 250 $, offerte en ligne

La créatrice québécoise Mélanie Stones propose des collections de bijoux haut de gamme très féminins, fabriqués avec des matériaux précieux, en collaboration avec des gemmologues et joailliers expérimentés de Montréal. Sa collection Magnolia est inspirée du renouveau et du printemps et met de l’avant de délicates perles d’eau douce roses et blanches, comme ce discret pendentif avec chaîne en argent sterling rhodié.

Perle d’eau douce rose en pendentif, 250 $, offerte en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Trouver son dada

PHOTO FOURNIE PAR NINA JANVIER Boucles d’oreilles Hannah + Suzanne, Nina Janvier, 200 $, offertes en ligne

On aime l’inspiration dadaïste mise de l’avant par la créatrice Nina Janvier pour les bijoux ludiques de sa marque homonyme (auparavant nommée Nina Nanas), tous faits à la main dans son atelier montréalais. La collection joue avec les lignes et les formes, comme dans cette paire de boucles d’oreilles dépareillées à l’allure de mobiles miniatures, nommée d’après les artistes dadaïstes Hannah Höch et Suzanne Duchamps, où se rencontrent le bleu profond de la pierre naturelle sodalite, l’argent et le laiton.

Boucles d’oreilles Hannah + Suzanne, 200 $, offertes en ligne.

> Consultez le site du fabricant

En orbite

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VÉ BIJOUX Bracelet Tatiana, Vé Bijoux, 96 $, offert en ligne

Dans sa nouvelle collection Luna, la joaillière Véronique Roy, derrière la marque Vé, propose un assortiment de bijoux qui jouent sur les formes et textures, tous nommés d’après les lunes gravitant autour des planètes du système solaire. Dans ce bracelet en chaîne en or vermeil 14 k, de petites breloques rehaussées d’onyx noir et d’agate dentelle bleue sont comme tout autant de petites lunes en orbite.

Bracelet Tatiana, 96 $, offert en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Rechercher l’équilibre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE GABRIELLE DESMARAIS Boucles d’oreilles Carmen, Gabrielle Desmarais, 136 $, offertes en ligne

Dans sa nouvelle collection capsule, la créatrice de talent Gabrielle Desmarais travaille des lignes franches et assumées dans une série de bijoux élégants qui s’inspirent des contrastes qui nous habitent et de l’éternelle quête d’équilibre. L’argent sterling poli et oxydé sont les matériaux de prédilection de cette capsule de six bijoux, insufflant un esprit brut à l’ensemble. Ces boucles d’oreilles fabriquées à la main dans l’atelier de la designer marient deux éléments asymétriques et mobiles.

Boucles d’oreilles Carmen, 136 $, offertes en ligne.

> Consultez le site du fabricant

Double jeu

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PRYSM Bagues Alana, Prysm, 29 $ chacune, offertes en ligne

Elles sont simples, mais ont une personnalité bien à elles avec leur double ligne et leur forme carrée à l’avant. Création de la marque montréalaise Prysm, qui propose des petits bijoux charmants à l’esthétique minimaliste fabriqués au Canada, ces bagues au fini brossé viennent en trois variations : plaqué or rose, argent ou or.

Bague Alana, 29 $, offerte en ligne.

> Consultez le site du fabricant

La vie en couleurs

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE CARTOUCHE MTL Boucles d’oreilles (modèles divers) en argile polymère, Cartouche Mtl, entre 39 $ et 47 $, offertes en ligne sur la boutique Etsy

Les bijoux de Cartouche MTL sont colorés, à l’esthétique moderne, aux lignes fluides et simples. La créatrice Audrey-Anne Frenette travaille avec des matériaux comme l’argile polymère, la résine, la corde et le laiton et utilise des techniques comme le macramé et le moulage. On craque pour les modèles de boucles d’oreilles en argile polymère, avec couche de résine qui leur donne leur jolie brillance.

Boucles d’oreilles (modèles divers) en argile polymère, entre 39 $ et 47 $, offertes en ligne sur la boutique Etsy.

> Consultez la page Etsy du fabricant

Pour une livraison avant le 24 décembre, veuillez d’abord vérifier la possibilité auprès de l’entreprise concernée.