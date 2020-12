Inutile d’enfoncer le clou : 2020 a été une dure année. Pour se gâter, relaxer, se faire bichonner et entrer dans la nouvelle année armé d’une énergie renouvelée, voici cinq soins beauté testés et approuvés.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

The Ten Spot : jusqu’au bout des doigts

Depuis son arrivée au Québec, la chaîne ontarienne The Ten Spot a gagné plusieurs adeptes — dont nous — grâce à son concept décontracté et accessible, qui réunit plusieurs services sous le même toit. Dans ce bar à beauté animé, on peut réserver une manucure ou pédicure, une épilation à la cire ou au laser, une épilation des sourcils, un traitement facial… Le personnel est sympathique et très professionnel, et on peut souvent réserver le jour même son rendez-vous directement en ligne. Très pratique. En temps hors-COVID-19, on peut même déguster un verre de bulles ou de vin en recevant les soins. Après des succursales dans Westmount, le Mile End et Griffintown, voici que The Ten Spot vient d’atterrir dans le Vieux-Montréal, dans un petit espace joliment aménagé selon les règles sanitaires en cours, rue Saint-Paul Ouest. On en a profité pour combiner manucure et pédicure en prévision du temps des Fêtes. L’endroit offre le vernis au gel avec les marques CND et OPI (notre favorite), et aussi le vernis ordinaire (marques Essie et OPI). La pédicure, avec polissage et exfoliation, nous a laissé les pieds ultra-doux. On recommande !

Prix : 51 $ pour la manucure au gel, 56 $ pour la pédicure régulière.

> Consultez le site The Ten Spot

Gamme de soin Boréal de Strøm : désir boréal

PHOTO FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE La nouvelle gamme de Boréal par Strøm spa nordique est utilisée dans le nouveau soin du visage offert par l’entreprise.

Récemment, l’entreprise Strøm spa nordique a ajouté une nouvelle corde à son arc avec la gamme de soin Boréal, créée à partir d’ingrédients actifs issus des forêts boréales, avec comme mission de sublimer naturellement la peau. Du même coup, le spa qui compte quatre succursales au Québec (L’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Vieux-Québec, Sherbrooke) a lancé un tout nouveau soin visage holistique que nous avons adoré. Tout en douceur, ce soin vise à équilibrer la peau avec une série d’actions — analyse de la peau, exfoliation, activation, extraction, sérum, massage, masque — qui lui rendent sa lumière et son hydratation. Les odeurs des produits évoquant la forêt, l’ajout d’un massage avec points de pression et l’utilisation des pierres chaudes et froides nous ont plongée dans un état de relaxation profonde. Bien plus qu’un simple soin du visage.

Prix : 99 $, offert dans toutes les succursales de Strøm spa nordique, réservations en ligne ou par téléphone.

> Consultez le site du Strøm spa nordique

L’HydraFacial : faire peau neuve

PHOTO FOURNIE PAR AQUA SPA Le soin pour le visage HydraFacial donne des résultats épatants.

Situé dans le quartier Dollard-des-Ormeaux depuis plus de 30 ans, l’Aqua Spa est une véritable institution qui offre autant des services esthétiques en tout genre que des massages et même un circuit d’hydrothérapie (actuellement non accessible en raison de la COVID-19). Une jeune entrepreneure, Catherine Forest, est depuis un peu plus d’un an la nouvelle propriétaire et poursuit la mission de l’endroit, soit de proposer des services professionnels personnalisés, qui se démarquent sur le marché. L’endroit est d’ailleurs un des rares au Québec à détenir la gamme complète du dermatologue californien Zein Obagi, Zo Skin Health, prisée par les stars.

L’endroit propose un autre soin en vogue à Hollywood, l’HydraFacial — Beyoncé et Jennifer Aniston seraient des fans — et on doit dire que c’est un des soins pour le visage les plus impressionnants et efficaces que nous avons testés. Le secret réside dans sa machine et buse brevetées qui permettent à la fois de venir nettoyer et exfolier le visage grâce à un effet de succion, de faire un « peeling » à l’acide glycolique et salicylique, et aussi d’hydrater en profondeur, grâce à différentes fioles de sérums, que la technicienne choisira en fonction des besoins de la peau, sans oublier une dernière infusion à l’acide hyaluronique. Nous avons testé le soin complet dit « Platine », qui comprend également un drainage lymphatique, fort agréable, de la luminothérapie à lumière LED rouge ou bleue (selon les besoins de la peau), très apaisante, et l’extraction de points noirs.

Le résultat est vraiment épatant ! Au sortir du soin, la peau est éclatante et rebondie, et les quelques rougeurs s’estompent très rapidement. Le grain de la peau est vraiment affiné et on a carrément l’impression d’avoir une nouvelle peau au teint plus lumineux et uni, libérée d’impuretés souvent difficiles à déloger. Dans les jours suivants le traitement, nous avons pris soin de bichonner notre peau, car c’est tout de même un soin qui, sans être invasif, est assez intense, en la couvrant de sérums et crèmes hydratantes, sans oublier la protection solaire, toujours fortement recommandée. Plus de deux semaines après avoir essayé l’HydraFacial, notre peau est vraiment plus resplendissante que jamais. Un réel coup de cœur, idéal lors des transitions saisonnières.

Prix : à partir de 203 $ pour le soin signature (45 minutes) et jusqu’à 354 $ pour le soin Platine, offert chez AquaSpa et dans plusieurs autres centres esthétiques à travers la province, dont DermaPure et Etiket.

> Consultez le site d’Aqua Spa

Soin capillaire Experience Soin Renewal Remedies : une chevelure rêvée

PHOTO FOURNIE PAR ORIBE Le nouveau soin capillaire Experience Soin Renewal Remedies par Oribe Hair Care est efficace et peu onéreux.

Avouez qu’avoir de beaux cheveux lisses, hydratés et brillants a un effet positif sur le moral — sur le nôtre à tout le moins ! Nous avons énormément apprécié le nouveau soin capillaire Experience Soin Renewal Remedies, par la compagnie Oribe Hair Care, dont les produits haut de gamme sont sans sulfates ni parabènes, et véganes. Testé au salon Stephan W. Atelier, le soin, moins long et moins cher qu’un « botox » capillaire, donne des résultats fort probants — même notre coiffeuse a remarqué que nos cheveux étaient particulièrement doux, plus d’une semaine après le traitement. Son secret réside dans un mélange personnalisé, qui combine une base et un activateur. La base contient notamment un complexe de protéines glucidiques pour fortifier autant la structure interne du cheveu que sa partie externe, de la créatine pour des cheveux plus lisses et un complexe de brillance. Ensuite, le professionnel en salon choisit parmi trois activateurs — lissant, renforçant ou rétention de la couleur — selon nos besoins. Après le shampoing, il mélange les deux produits et les laisse agir pendant cinq minutes. Un brushing plus tard et vous retrouverez votre chevelure de rêve.

Prix : 40 $ (peut varier en fonction des salons), offert dans les salons Oribe, dont Stephan W. Atelier (5244, Saint-Laurent).

> Consultez le site d’Oribe (en anglais)

Massage détente avec l’huile chaude au Bota Bota : laisser couler les soucis

PHOTO FOURNIE PAR LE BOTA BOTA Nous avons testé le massage à l’huile chaude du Bota Bota, très relaxant et apaisant.

Profitez de l’huile chaude qui coule sur votre peau pour laisser aller du même coup les soucis qui ont miné votre année. C’est du moins ainsi que nous avons vécu notre expérience du massage détente avec l’huile chaude au Bota Bota, un des soins signatures de l’institution qui célèbre ce mois-ci son 10e anniversaire. Ce massage thérapeutique enveloppant et en profondeur défait nœuds et tensions physiques comme mentales, alors que les mains expertes du massothérapeute parcourent le corps entier, s’attardant aux endroits plus problématiques, glissant sur l’huile chaude au doux parfum d’eucalyptus et d’orange. Un grand moment de détente. À noter que pour profiter au maximum des bienfaits du soin, il est préférable d’enlever ses sous-vêtements.

Prix : 120 $ (60 min) et 160 $ pour 90 minutes, réservations en ligne ou par téléphone, aussi offert en duo.

> Consultez le site du Bota Bota

https://botabota.ca/soins-massage/massage-detente-avec-huile-chaude/