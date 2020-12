Fondée en 2017 par deux sœurs, Stéphanie et Caroline Lévesque, chacune maman de trois enfants, Birdz s’est donné pour mission « l’égalité des couleurs », sans distinction de genre, et met de l’avant un univers ludique et optimiste. Ça fait du bien ! Sa collection du temps des Fêtes propose des cotons ouatés pour femmes, hommes et enfants dotés d’inscriptions comme « Magie », « Joie » ou « Célébration ». Prix : 45 $ (modèle pour enfants, tailles de 12 mois à 10 ans), offert en ligne.

Consultez les dernières nouvelles de la mode locale.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Valérie Simard

La Presse

En vedette : Noël avec nos choux

Malgré l’interdiction de se rassembler pour Noël, il reste toujours le plaisir de passer du temps en famille, dans notre bulle. Que ce soit pour être confo, au chaud ou se mettre beau, voici des suggestions d’habits et accessoires de marques d’ici pour que vos petits choux soient mignons comme tout durant le temps des Fêtes !

Mode enfantine pour Noël PHOTO ISABELLE GROLEAU, FOURNIE PAR NATINOU Natinou est née lorsque Yael Boujo a commencé à créer et à coudre de petites robes pour sa première fille. Ses charmants modèles sont tous fabriqués ici, comme cette robe en velours côtelé 100 % coton couleur beurre aux irrésistibles manches à froufrous, tirée de la collection « Noël épicé ». Prix : 55 $ (tailles de 12-18 mois jusqu’à 4-5 ans), offerte en ligne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE O’LOU La marque montréalaise O’Lou crée de jolies pièces unisexes pour enfants, composées de coton biologique. Tout est conçu et fabriqué ici. On craque pour les « rompers », parfaits pour la nuit comme le jour, en coton gaufré, avec boutons pression à l’avant. Prix : 59 $ (tailles de 0-12 mois jusqu’à 3-5 ans), offert en ligne.

PHOTO JOLENE RICHER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CARIBOU STUDIO L’atelier de design montréalais Caribou Studio propose de chouettes produits pour la famille — vêtements, accessoires, jouets — faits au Québec. Pour garder les petits au chaud, on adore le modèle de tuque en laine mérinos tricotée ici, offert en plusieurs couleurs. P.-S. — Il y a aussi une taille adulte ! Prix : 60 $ (tailles petit, grand ou adulte), offerte en ligne et au Souk MTL.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LITTLE YOGI La marque montréalaise Little Yogi charme avec ses vêtements pour enfants unisexes et évolutifs, faits à la main avec des matériaux naturels, comme du coton et du bambou biologiques. Une des pièces phares de la marque est sans doute le pantalon évolutif Harem, offert dans une variété de motifs et de couleurs, comme celui-ci, le « Little Fox », tiré de la nouvelle collection Moonchild. Prix : 53 $ (tailles de 0-6 mois jusqu’à 3-5 ans), offert en ligne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE ROBOTKIDSHOP À la maison, fiston ne jure que par ses pyjamas Coccoli, hyper confortables et franchement mignons avec leurs différents motifs, marque de commerce de l’entreprise québécoise RobotKidShop. Sa nouvelle collection des Fêtes offre un vaste éventail de modèles, dont certains en velours. Ce modèle, à motif de pingouins et de ciel étoilé, est en modal, une matière écoresponsable et très douce. Prix : 40 $ (tailles de 2 à 12 ans), offert en ligne et dans certains points de vente.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BAJOU Pour un Zoom avec les grands-parents, on fait enfiler à notre marmaille ces trop jolies salopettes évolutives unisexes de la marque québécoise Bajoue, qu’on peut agencer aux cols roulés de teintes similaires également proposés pour la saison froide. Les salopettes sont faites d’un mélange de coton bio et de Spandex, et sont donc très confortables et extensibles, avec boutons de bois aux épaules et bandes ajustables aux chevilles. Trop chic ! Prix : 59,99 $ (tailles de 0-6 mois jusqu’à 3-5 ans), offerte en ligne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DEUX PAR DEUX Voilà plus de 30 ans que la marque de vêtements pour enfants Deux par Deux existe. Une belle histoire d’entreprise familiale et de réussite. Ses collections sont toujours très stylées et colorées. Très tendance, ce pull en maille à motifs jacquard en mélange de coton et acrylique gardera les garçons au chaud, élégamment ! Prix : 49 $ (tailles de 2 à 12 ans), offert en ligne et dans certains points de vente.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE COKLUCH MINI On aime beaucoup ce que propose la collection Cokluch Mini, de la marque montréalaise Cokluch ; des pièces pour bébés, fillettes et garçons fabriquées ici, avec un beau sens du style, mais qui sont aussi très pratiques et polyvalentes, comme cette jupe-legging, une idée qui fera mouche ! Prix : 59 $ (tailles de 2 à 10 ans), offerte en ligne, à la boutique Cokluch et dans certains points de vente. 1 /8















> Consultez le site de Natinou

> Consultez le site d’O'lou

> Consultez le site de Birdz

> Consultez le site de Caribou

> Consultez le site de Little Yogi

> Consultez le site de RoboKidShop

> Consultez le site de Bajoue

> Consultez le site de Deux par Deux

> Consultez le site de Cokluch

Accessoires : le foulard polyvalent de Nemrac

PHOTO FOURNIE PAR NEMRAC Le foulard Misa, réversible, avec une bande et des boutons en cuir végane, est offert au coût de 69 $.

La designer québécoise d’origine roumaine Carmen Popescu, qui est derrière la marque Nemrac, propose de nouveaux foulards fort originaux. Réversibles, ces foulards rectangulaires tiennent en place à l’aide de boutons et peuvent être portés de multiples façons : en châle, en cape, avec un capuchon ou en simple foulard. Plus tôt cet automne, Nemrac a dévoilé sa nouvelle collection de vêtements pour femmes qui comprend des robes, blouses, pantalons, vestes, vestons et capes. Bien que le solde du Vendredi fou soit officiellement terminé, plusieurs morceaux de la collection d’automne sont toujours offerts à prix réduit sur le site web de la designer. Tous sont fabriqués au Québec.

> Consultez le site de Nemrac

Actualités : duvet d’eider et nouvelle boutique-atelier pour Olmsted

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le nouvel atelier-boutique d’Olmsted est situé rue Hutchison, à l’angle de l’avenue Laurier Ouest.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La fondatrice et idéatrice de la marque Olmsted, Mélanie Ellezam

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le duvet d’eider est un produit noble, sauvage et incroyablement isolant, récolté à la main sur certaines îles du fleuve Saint-Laurent.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le nouvel atelier-boutique d’Olmsted sert aussi de studio.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Tous les manteaux et accessoires Olmsted sont fabriqués à la main, dans l’atelier-boutique d’Olmsted. 1 /5









Il y a près de deux ans, nous vous présentions pour la première fois la marque de manteaux d’hiver Olmsted, et la démarche réfléchie de sa créatrice, Mélanie Ellezam, qui a fait le pari de créer des manteaux entièrement biodégradables, mais aussi éthiques, une tâche plus ardue qu’il n’y paraît et qui place la marque dans une catégorie de luxe assez nichée. Aucune matière synthétique n’entre dans la confection de ses manteaux haut de gamme à l’esthétique très actuelle, conçus pour affronter un cocktail météo allant des froids polaires à la pluie : ils sont faits de coton ciré biologique de la société écossaise Hally Stevensons, et rembourrés avec du duvet d’eider, une nouveauté (le duvet huttérite canadien était auparavant utilisé) dont la femme d’affaires est fière, même si cela a fait augmenter le prix de ses manteaux qui peut s’élever à plus de 3000 $. « C’est un duvet sauvage récolté à la main dans les nids d’eider par la Société Duvetnor sur plusieurs îles du fleuve Saint-Laurent, sans tuer ni l’œuf ni l’oiseau. C’est une façon de faire qui assure la biodiversité et protège la population d’eider », explique-t-elle. Un produit de niche, noble et à la durée de vie presque infinie, qui a un prix, donc, mais qui est aussi recherché par des consommateurs de partout dans le monde qui veulent consommer un duvet qui n’est pas issu de l’élevage et ne nécessita pas la mise à mort des oiseaux. « Cela nous distingue, car il n’y a pas d’autres gammes de manteaux d’hiver en duvet d’eider », ajoute-t-elle.

Car même si Olmsted est établie à Montréal, où tout est fabriqué à la main dans le nouvel atelier-boutique sis rue Hutchison, tout juste à l’angle de Laurier Ouest, l’entreprise vise un marché international. Elle a déjà développé sa clientèle à New York et en Suisse et s’intéresse au Japon et aux pays nordiques comme le Danemark. Dans ce nouvel espace, on peut, idéalement sur rendez-vous, venir découvrir et essayer les divers modèles proposés par l’entreprise, ainsi que les très belles créations en macramé d’Amulette, par l’artiste Annie Legault. Mme Ellezam travaille également à une nouvelle collection de produits qui comprend parkas, veste, anorak imperméable, mitaines et chapka, rembourrés avec une autre sorte de duvet sauvage, le duvet d’oie grise canadien, cette fois récolté à la main par la communauté crie dans le Nord-du-Québec. La collection devrait être offerte d’ici janvier. L’atelier-boutique est situé au 5046, rue Hutchison.

> Consultez le site de la boutique

Nouveauté : Yoga Jeans en mode actif

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE YOGA JEANS La nouvelle collection Active de Yoga Jeans comprend des pantalons et des chandails molletonnés, ainsi que des t-shirts.

La nouvelle collection Active de la marque québécoise Yoga Jeans semble être le prolongement naturel de cette entreprise qui a fait sa renommée avec ses jeans ultraconfortables et extensibles. Au programme, des joggings et des chandails à capuchon boyfriend, des chandails à manches longues et des camisoles nouées. Clin d’œil au « Ça va bien aller » qui a marqué le début du confinement au Québec, le t-shirt à la coupe écourtée en coton 100 % biologique est orné d’un discret arc-en-ciel qui annonce des jours meilleurs. Les morceaux de la collection Active sont conçus au Québec, mais contrairement aux jeans, fabriqués localement, ils sont fabriqués en Chine — de façon éthique, assure l’entreprise. Prix : de 34,99 $ à 59,99 $, collection offerte en ligne

> Consultez le site de Yoga Jeans

Artisans : les Puces Pop dans un catalogue

Puces Pop PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VEINAGE Veinage dessine et fabrique à la main des sacs et autres accessoires mode en utilisant du bois, du cuir et des textiles récupérés.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SANDRINE DEVOST Sandrine Devost crée, dans son atelier, des bijoux tantôt colorés, tantôt sobres, mais toujours élégants.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SEDNA Fondée par la designer Claudia Lavertu, Sedna conçoit et fabrique des vêtements pour femmes aux coupes polyvalentes, dans le but d’en faire des pièces passe-partout. 1 /3





Avec l’absence de plusieurs marchés de Noël, le concept du catalogue revient à la mode, mais en format virtuel cette fois. Après le Collectif Créatif MTL dont nous avons fait mention au début du mois, voilà que Puces Pop lance, pour son édition hivernale, un catalogue en ligne 100 % local. On y retrouve les produits de plus de 70 artisans : objets pour la maison, vêtements et accessoires, illustrations, produits pour le corps et produits gourmets. Chaque image est cliquable et conduit directement au site du créateur. Le catalogue sera accessible jusqu’au 1er mars 2021.

> Consultez le site de Puces Pop