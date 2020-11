Le Montréalais qui habille la NBA

Une marque créée et produite ici, du textile à l’étiquette, fait fureur auprès des joueurs de la NBA et de la NFL, dans les rues de New York et de Los Angeles et, naturellement, sur les vedettes d’Instagram. Mais qui connaît Twenty Montréal… à Montréal ? Portrait d’un secret bien gardé.