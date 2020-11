Après avoir quitté l’entreprise qu’il a créée en 2013, le fondateur de Matt & Nat, Inder Bedi, a pris une pause. Il a consacré ce temps à ses jeunes enfants, à la méditation et à la croissance personnelle ainsi qu’à une réflexion sur l’éthique de la mode. Poussant plus loin celle entamée avec la marque végane Matt & Nat, le Montréalais en lance une nouvelle : 457 Anew, axée sur la réutilisation et la durabilité.

Valérie Simard

La Presse

« Je me suis mis à réfléchir à l’industrie de la mode et à la prochaine étape qui est la durabilité, a déclaré Inder Bedi, en entrevue avec La Presse. J’en suis venu à la conclusion qu’il faut peut-être réduire le nombre de designs, le nombre de produits et de travailler avec des designs minimalistes pour avoir des looks qui vont durer. »

Composée notamment de sacs à dos, de sacs de voyage et de sacs fourre-tout, la première collection valorise des matériaux locaux qui étaient destinés à l’enfouissement comme du cuir provenant d’anciens avions d’Air Canada ainsi que des ceintures de sécurité d’avions et de voitures.

PHOTO FOURNIE PAR 457 ANEW Sac de voyage en cuir recyclé issu d’avions d’Air Canada mis hors service, 357 $

PHOTO FOURNIE PAR 457 ANEW Fourre-tout en Econyl, 257 $

PHOTO FOURNIE PAR 457 ANEW Manteau mi-long pour hommes en Econyl avec isolation multicouche Exkin Air (-25 °C), 747 $

PHOTO FOURNIE PAR 457 ANEW Chandail à capuchon zippé en coton américain, 147 $ 1 /4







Inder Bedi s’est ainsi appuyé sur le concept des 3 R (réduire, réutiliser et recycler), donnant la priorité aux deux premiers, moins énergivores. Une démarche qui a présenté son lot de défis et nécessité plusieurs mois de recherche et développement. « Ça a pris beaucoup de recherche pour trouver une façon de coudre la ceinture, illustre-t-il. Ce sont des matériaux qui sont très forts, qui sont faits pour sauver des vies. Trouver une façon pour que ça fonctionne bien dans le design, que ça dure longtemps, ça a pris six mois. »

457 Anew — un nom qui évoque l’idée de faire du neuf avec l’ancien et qui contient des chiffres que M. Bedi a souvent croisés sur son parcours — mise également sur les fibres recyclées. Parmi les textiles utilisés pour la confection des sacs et des manteaux d’hiver faisant aussi partie de la collection, on retrouve l’Econyl, un nylon fabriqué notamment à partir d’anciens filets de pêche, le Repreve, un polyester fait de bouteilles de plastique recyclées, et un cuir de cactus mexicain qui, contrairement au cuir végane en polychlorure de vinyle (PVC) ou en polyuréthane, est partiellement biodégradable et sans produits chimiques. Des vêtements de base en coton américain complètent la collection.

Avec cette nouvelle marque, Inder Bedi souhaitait également renouer avec la production locale, qu’il avait abandonnée chez Matt & Nat, au fil du temps et de la croissance de l’entreprise. Tous les produits de 457 Anew sont ainsi fabriqués au Canada, principalement à Montréal, en petits lots pour le moment.

Pour éviter que ses produits se retrouvent à l’enfouissement, l’entreprise offre également la possibilité à ses clients de les retourner en échange d’un crédit de 25 % sur l’achat d’un produit de valeur similaire. Les pièces reçues seront transformées et remises à neuf, puis données à l’organisme Dans la rue, qui vient en aide aux jeunes itinérants à Montréal.

Dans une industrie encore dominée par la mode rapide, l’homme d’affaires croit qu’il est possible de lancer une entreprise mue par des valeurs de durabilité et qui soit profitable. « Le commerce en ligne nous permet d’ouvrir de nouveaux marchés. Mais même en Amérique du Nord, il y a une clientèle qui est intéressée à avoir des produits qui sont durables, authentiques. On ne veut pas juste faire des affaires, mais aussi créer de la valeur pour les clients. On a vu aussi avec la COVID-19 le souhait de retourner à des valeurs plus simples. »

Les produits de 457 Anew sont offerts en ligne, sur le site de la marque et sur celui de Simons, ainsi que dans certains magasins de cette chaîne.

