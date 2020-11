Le fondateur de Matt & Nat lance une marque de mode durable

Après avoir quitté l’entreprise qu’il a créée en 2013, le fondateur de Matt & Nat, Inder Bedi, a pris une pause. Il a consacré ce temps à ses jeunes enfants, à la méditation et à la croissance personnelle ainsi qu’à une réflexion sur l’éthique de la mode. Poussant plus loin celle entamée avec la marque végane Matt & Nat, le Montréalais en lance une nouvelle : 457 Anew, axée sur la réutilisation et la durabilité.