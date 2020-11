Entrevue avec le fondateur d’Uniqlo

«Nous ne sommes pas une compagnie de mode éphémère»

Le géant japonais du prêt-à-porter Uniqlo ouvre ce vendredi son premier magasin à Montréal – et le plus grand au Canada – au Centre Eaton. Pour en discuter, et mieux découvrir cette marque qui cartonne partout sur la planète, La Presse a joint à Tokyo son fondateur, Tadashi Yanai.