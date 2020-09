Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Silvia Galipeau

La Presse

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CND CANADA Deux jolies teintes pour ajouter un peu de pep dans la grisaille qui s’amène.

Combattre la grisaille

On craque pour la nouvelle collection de vernis signés CND, aux couleurs chaudes mais originales pour l’automne, question de mettre un peu de vitalité dans la grisaille qui va immanquablement finir par s’installer : du cerise au vert pomme en passant par des tons plus naturels (aux noms coquins comme « Fuji love » ou « Sweet cider »), il y en a pour tous les goûts, les humeurs ou les occasions. Le vernis est facile à appliquer et son fini mat donne un résultat quasi professionnel. Offert en version Vinylux, pour une tenue qui se veut longue durée (sept jours). Promesse tenue, mais pour les pieds seulement. Pour les mains, prévoyez trois jours maximum. (Avis aux amateurs : également offert en version Shellac.) Prix : 12,50 $, offert en pharmacie.

Été éternel

PHOTO MERCREDI STUDIO, FOURNIE PAR BEAUTIES LAB Pescara, un « bouquet à vaporiser » pour faire durer l’été.

Tout a commencé par un parfum d’ambiance que Léa Bégin a demandé à Dana El Masri — le nez de la marque Jazmin Sarai — de créer pour sa boutique Beauties Lab. La nostalgie de vacances d’été en Italie l’a inspirée, et les souvenirs des odeurs qui embaumaient alors son quotidien : une pêche cueillie à la main, l’odeur de crème solaire de fin de journée à la plage, la fraîcheur de la mer Adriatique. Ses clientes l’ont tellement aimé qu’elle a décidé de commercialiser Pescara dans un joli flacon givré. Ce « bouquet à vaporiser » à la fois enveloppant et pétillant marie des notes de boutons de rose, de pêche, de pamplemousse et de musc. Hybride, il sert à la fois de parfum d’ambiance et de brume corporelle et est fait à Montréal. Pour celles qui veulent que l’été se prolonge. Prix : 65 $ (50 ml), offert en ligne et à la boutique.

La cosmétique bio selon Nuxe

PHOTO FOURNIE PAR NUXE La nouvelle gamme Nuxe Bio

Fondée en 1990 par Aliza Jabès, la marque française Nuxe se démarque depuis ses débuts avec ses formulations alliant innovations scientifiques, expérience sensorielle et naturalité. Voici qu’elle pousse encore plus loin avec Nuxe Bio, une nouvelle gamme de soins certifiés bios par Écocert dont tout le cycle, de la production à la formulation et à l’emballage, a été pensé avec un grand souci d’écoresponsabilité — par exemple, certains pots sont constitués de verre recyclé. Les actifs sont d’origine naturelle, certes, mais performants, alors que les délicates fragrances sont composées d’éléments 100 % naturels. On a adoré les textures fondantes et nourrissantes de produits comme le sérum aux grains de chia, le fluide hydratant correcteur aux algues marines et la sublime huile de nuit à l’oléo-extrait de riz, pour une peau éclatante et hydratée au réveil. Prix : de 27 $ à 57 $, offerts en pharmacie et chez La Baie.

L’automne chez Clarins

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CLARINS L’automne chez Clarins se décline en teintes chaudes et plusieurs nouveautés à adopter.

Vrai, derrière un masque, on a tendance à négliger un tantinet ses lèvres ces jours-ci. Mais pourquoi se priver ? Clarins proposera bientôt en pharmacie une nouvelle version matte de son iconique embellisseur à lèvres dont on ne peut plus se passer. En quatre couleurs (du nude au rouge framboise), il s’applique à la manière d’un baume à lèvres, hydrate et colore légèrement, et dure surtout près d’une journée (sans tacher verres et tasses de café). Qui dit mieux ? Déjà offerte, la collection automne propose pour sa part une série de nouveaux fards à paupières, des boîtiers qui se déclinent en quatre couleurs, de la plus claire à la plus intense, toutes brillantes et surtout de longue durée. Du rose fée au noir électrique en passant par les couleurs de la terre, dur de ne pas y trouver son compte. Prix : 20 $ l’embellisseur de lèvres (dès le 1er octobre), 49 $ l’ombre 4 couleurs, offerts en ligne et en pharmacie.

