Cosmétiques solides non toxiques : du beurre antirides pour déjeuner

Sylvie Fortin répète à qui veut l’entendre qu’on devrait pouvoir étendre ses cosmétiques sur ses rôties le matin. Ses soins de beauté portent des noms comme « dentifrice à la noix de coco », « shampoing à la farine de pois chiche », « fleurs de bain au bonheur de la ruche »… Des préparations simples et, à la limite, mangeables. Avec Cosmétiques solides non toxiques, troisième ouvrage d’une série de livres sur la fabrication de cosmétiques non toxiques, elle pousse le sujet un peu plus loin en misant, plus que jamais, sur la santé, l’environnement et le minimalisme en beauté.