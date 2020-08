La Déesse des mouches à feu, film attendu d’Anaïs Barbeau-Lavalette, adapté du roman de Geneviève Pettersen, prendra l’affiche le 26 septembre.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

En attendant la sortie, l’entreprise montréalaise de vêtements Beurd s’associe à Tel-Jeunes pour cette collection capsule de deux articles, créés et sérigraphiés à Montréal, affichant des images inspirées des scènes du film.

Tous les profits des ventes iront à l’organisme qui offre des ressources pour les adolescents et leurs parents. Le t-shirt et le chandail à capuchon sont en vente sur le site web de Beurd au coût de 35 $ et 65 $ respectivement.

> Consultez le site de Beurd