Les dernières nouvelles de la mode locale

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Valérie Simard

La Presse

En vedette : sept femmes, sept t-shirts, pour célébrer la diversité chez Reitmans

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REITMANS La planchiste paralympique Michelle Salt

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REITMANS L’autrice-compositrice-interprète Jully Black

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REITMANS Arianna Lauren est la fondatrice de Quw’utsun’Made, une entreprise qui fabrique des produits de beauté et d’hygiène corporelle inspirés du savoir-faire ancestral des Premières Nations.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REITMANS Brooke Lynn Hytes, drag queen et première participante canadienne à l’émission RuPaul’s Drag Race

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REITMANS L’écrivaine Esi Edugyan, gagnante de deux prix Giller

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REITMANS L’entraîneuse et militante Louise Green a créé le mouvement Big Fit Girl, qui prône la reconnaissance de la diversité corporelle dans le sport. 1 /6











Pour sa campagne Vraiment Vous, le détaillant Reitmans a fait appel cette année à sept femmes canadiennes qui ont une voix qui porte et qui invitent les femmes à faire porter la leur et à embrasser leur différence. En collaboration avec l’équipe de design de Reitmans, chaque ambassadrice a créé un t-shirt à son image afin de soutenir sept organismes qui prônent les valeurs d’éducation, d’émancipation, d’inclusion et de diversité. Pour chaque t-shirt vendu en ligne et en magasin jusqu’au 27 septembre, au prix de 29,90 $, Reitmans s’engage à faire un don de 5 $ à ces causes, jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour chacune d’elles.

Parmi les sept ambassadrices, on retrouve Ariane Moffatt, qui a fait appel à l’illustratrice Mathilde Corbeil pour créer un dessin qui met de l’avant à la fois l’unicité et la solidarité. « Il y a des mains qui entourent chaque personnage comme s’ils s’enlaçaient et pour moi, ce que ça représente, c’est l’idée d’un tout uni, mais à travers lequel il y a l’aspect unique de chacun, a expliqué l’autrice-compositrice-interprète dans le cadre d’une série de baladoémissions produite par Reitmans. On joue avec les codes du genre aussi. Il y a une petite moustache. C’est juste de dire : ces codes-là du masculin et du féminin, est-ce qu’on a le droit de faire ce qu’on veut avec, de jouer avec, de manipuler ça en étant complètement libres pour cet exercice ? » Mère de trois garçons, dont deux d’âge scolaire, Ariane Moffatt a choisi de soutenir la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui lutte contre l’intimidation.

Parmi les autres femmes participant à la campagne, on retrouve Brooke Lynn Hytes, drag queen et première participante canadienne à l’émission RuPaul’s Drag Race, l’écrivaine Esi Edugyan, l’athlète paralympique Michelle Salt, l’autrice-compositrice-interprète Jully Black, l’entrepreneure autochtone Arianna Lauren et l’entraîneuse et militante pour la diversité corporelle Louise Green. La vidéo de la campagne a été réalisée par Monia Chokri. Rien de moins.

Actualités : Uniqlo annonce sa date d’ouverture à Montréal

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La façade du futur Uniqlo, le premier au Québec, rue Sainte-Catherine Ouest dans le Centre Eaton, qui ouvrira ses portes le 23 octobre.

Voilà des années que les rumeurs d’ouverture d’une boutique Uniqlo à Montréal courent ; rumeurs qui furent confirmées à l’automne dernier avec l’annonce de l’installation de la chaîne japonaise de vêtements abordables, pratiques et fonctionnels au Centre Eaton. Voilà que la marque a annoncé que le public pourra y faire son magasinage dès le vendredi 23 octobre, dans un immense espace de 41 000 pieds carrés s’étendant sur deux étages à l’angle de Sainte-Catherine Ouest et de Robert-Bourassa, ce qui en fait le plus grand au pays et également le premier magasin Uniqlo au Canada à avoir pignon sur rue. Sur place, la gamme entière d’articles pour femmes, hommes, enfants et bébés sera offerte et on assure que les plus strictes mesures sanitaires et de distanciation seront mises en place. Il s’agira du 14e magasin Uniqlo au Canada.

Nouveauté : des pyjamas pour les poussinots et les poussinettes

PHOTO DANIEL CIANFARRA, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC

En attendant la diffusion de la troisième saison de Passe-Partout, dont le tournage a redémarré cet été, les tout-petits peuvent aller au lit dans des pyjamas aux couleurs de leurs idoles. Télé-Québec a annoncé l’ajout, à sa gamme de produits dérivés de la populaire émission, de cinq modèles de pyjamas, chacun aux couleurs d’un personnage de l’émission (Passe-Partout, Passe-Carreau, Passe-Montagne, Cannelle et Pruneau). L’annonce de cette nouvelle a généré plus de 3000 commentaires sur la page Facebook de Télé-Québec, plusieurs réclamant l’ajout de tailles aux trois initialement prévues (1/2 ans, 3/4 ans et 5/6 ans). Devant la demande, Télé-Québec a annoncé qu’une quatrième taille (7/8 ans) sera bientôt offerte. Chaque pyjama sera accompagné des paroles de la berceuse Bon dodo, mon ami afin d’inciter les parents à faire de la période de transition de la journée vers la nuit un doux moment passé avec leurs enfants.

Offerts dans plusieurs magasins à travers le Québec, notamment chez Jean Coutu et l’Aubainerie, les pyjamas Passe-Partout ont été créés en collaboration avec Pierre Belvédère et Nasri International, une entreprise spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution de vêtements pour enfants.

La diffusion de la prochaine saison de Passe-Partout, bien que retardée en raison de la COVID-19, est quant à elle toujours au calendrier de la saison 2020-2021, a fait savoir Aurélia Genay, attachée de presse à Télé-Québec. D’ici sa mise en ondes, des épisodes des saisons précédentes seront rediffusés, à compter du 24 août.

Collaboration : savoir s’orienter

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Le sac de ceinture W270 (395 $) et la casquette S180 (180 $)

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Le manteau unisexe N00 (895 $)

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Le sac à dos E90 (895 $) 1 /3





Deux marques fondées au Canada et reconnues chacune pour leur expertise, soit Canada Goose et ses vêtements de performance et WANT Les Essentiels et ses accessoires de luxe minimalistes, s’allient cet automne pour proposer quatre essentiels haut de gamme pour la rentrée. Savoir-faire, confection de qualité et attention aux détails sont les dénominateurs communs de cette mini-capsule de quatre articles nommés d’après les quatre points cardinaux d’une boussole. Autant le sac à dos E90, le tout premier de l’histoire de Canada Goose (895 $), le manteau unisexe N00 qui peut se fixer au sac (895 $), le sac de ceinture W270 (395 $) que la casquette S180 (180 $) sont conçus pour affronter les intempéries et sont imperméables. La collection est offerte dès vendredi dans les magasins Canada Goose sélectionnés et dans les boutiques en ligne.

