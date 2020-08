Après avoir été montrées du doigt par d’anciennes collaboratrices pour avoir entretenu un climat de travail malsain, les blogueuses, autrices et influenceuses Josiane et Carolane Stratis ont fait amende honorable et ont annoncé qu’elles se retireront des réseaux sociaux.

Catherine Handfield

La Presse

« Nous allons fermer nos comptes de médias sociaux dans les prochaines semaines afin de travailler sur nos torts et ne pas profiter de l’exposure que nous avions et qu’on continue d’avoir. On a toujours aimé travailler fort et on va mettre toute notre énergie sur changer », a conclu Josiane Stratis dans une publication sur sa page Facebook, dimanche soir. Déjà, les comptes Instagram respectifs des deux sœurs ont été désactivés.

Josiane et Carolane Stratis, connues comme « les jumelles de la mode », ont fondé deux blogues très connus au Québec, Ton petit look et TPL Moms, desquels elles se sont totalement dissociées en 2019. Elles sont aussi derrière les collections de vêtements Incluses, offertes pour toutes les silhouettes, et autrices de trois livres publiés aux Éditions Cardinal, dont Les filles sont-elles folles ?, portant sur la maladie mentale.

Depuis la semaine dernière, des témoignages à leur égard — dont certains à visage découvert — ont émergé sur les réseaux sociaux.

D’anciennes collaboratrices de leurs sites et de leurs livres leur reprochent des comportements de violence psychologique et de médisance, ou encore de s’être fait du crédit sur leur dos. Une blogueuse et une personnalité d’Instagram ont aussi décrit l’intimidation dont elles auraient fait l’objet.

Mercredi, Josiane Stratis a publié un premier texte sur Facebook, dans lequel elle disait avoir été elle-même victime de pression par l’entreprise à qui appartiennent les sites Ton petit look et TPL Moms. Son texte a été supprimé depuis. Dimanche, les sœurs Stratis ont chacune publié un texte sur leurs pages Facebook respectives. Elles reconnaissent avoir « encouragé une culture de travail toxique », « participé à l’exclusion et à la marginalisation de certaines personnes » et « profité de l’asymétrie de la relation » en obtenant divers services de la part des collaboratrices, comme des articles dans leurs ouvrages publiés, du gardiennage et du ménage.

Peut-être ne méritions-nous pas d’être des personnes publiques. On a vécu longtemps sans voir les angles morts du pouvoir que l’on avait sur les gens, on a profité de cela. Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On se pensait bonnes, on ne l’était pas. Les sœurs Stratis dans un texte publié sur leurs pages Facebook respectives

Leurs textes ont suscité un lot de commentaires hargneux sur Facebook.

La nouvelle équipe de gestion de Ton petit look et de TPL Moms s’est dite lundi « absolument désolée et consternée » par les témoignages qui circulent sur l’internet.

Les Éditions Cardinal n’ont pas donné suite à notre demande d’entrevue.