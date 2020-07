Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Cocktail d’actifs naturels

C’est notre nouvel allié quand vient la nuit depuis plusieurs semaines : le sérum Pureté Bois de rose par l’entreprise québécoise Luxart a tout pour plaire à celles (et à ceux !) qui recherchent un soin pour la peau entièrement naturel et qui combine des actifs qui font du bien à la peau. Au cœur de cette formule bien pensée sont combinés ce que la nature a de mieux à offrir : des huiles végétales aux propriétés nourrissantes, protectrices ou raffermissantes (rose musquée, jojoba, germe de blé, abricot, amande douce) et des huiles essentielles aux actions régénérantes, illuminatrices et antioxydantes (bois de rose, géranium, carotte). On étale quelques gouttes sur la peau propre le soir venu, et on se laisse bercer par sa douce odeur de rose. Au matin, les rougeurs et le teint terne laissent place à une peau nourrie et à un teint davantage uni et lumineux. S’utilise aussi le jour, et en action ciblée sur les rides et ridules.

Prix : 36,95 $, offert en ligne.

> Consultez le site de Luxart

Prendre le large

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM La nouvelle collection Nauti Nautical de CND évoque l’été et le bord de mer.

La marque spécialisée en vernis à ongles CND a lancé récemment une nouvelle collection sous le signe du soleil et de la mer, Nauti Nautical. Ses teintes, qui accrochent le regard, appellent irrésistiblement l’été, les vacances et le farniente sur la plage. Vibrant corail, rose éclatant, bleu ciel, lilas coquin, ils se combinent très bien pour les adeptes du « nail art ». La collection est offerte en version Vinylux — qui, promet-on, dure sept jours — ou Shellac, à essayer dans votre salon favori. Notre manucure, effectuée au Candy Nail Bar de la rue Saint-Hubert, est encore impeccable 14 jours plus tard. Un bon investissement !

Prix variable selon les pharmacies et les salons.

> Consultez le site de CND

> Consultez le site du Candy Nail Bar

Pour vos ados

PHOTO TIRÉE DU SITE DE VICHY Les laboratoires Vichy ont lancé dernièrement un nouveau produit conçu spécifiquement pour les peaux grasses à tendance acnéique.

Les laboratoires Vichy ont lancé dernièrement un nouveau produit conçu spécifiquement pour les peaux grasses à tendance acnéique, pour un public, on le sait, avide de nouveautés, par ailleurs archi-ciblé, de tout bord tout côté. Dur, souvent, de s’y retrouver, tant l’offre est ici abondante et, soyons franc, pas forcément efficace. Ce nouveau gel nettoyant est doux, sans savon ni huile, mousse à souhait (parfois presque trop) et nettoie effectivement en profondeur, laissant une nette et agréable impression de fraîcheur. Conçu à base d’extraits de plantes et enrichi de probiotiques, il promet de réduire la sécrétion de sébum. Quant à la grande question : élimine-t-il effectivement les boutons ? Testé auprès du public cible chez nous, la réponse est non. Mais nuit-il ? Non plus. Mais il nettoie, ça oui, assurément. 26,95 $, en vente en pharmacie.

> Consultez le site de Vichy

Le pouvoir de la lavande

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA MAISON LAVANDE L’entreprise québécoise familiale Maison Lavande a lancé, plus tôt cette année, deux nouveaux produits véganes.

On adore l’odeur de cette plante, fraîche et délicate. L’entreprise québécoise familiale Maison Lavande a justement lancé, plus tôt cette année, deux nouveaux produits véganes pour ajouter à sa collection, à base ici de pivoine et de lavande : un masque à peler et une crème anti-âge. Le masque, léger et délicat, avec en prime de l’extrait de vin de glace, agit en plus ou moins 20 minutes, à la suite de quoi il se retire facilement, laissant la peau fraîche et propre à souhait. La crème, anti-âge, à utiliser matin et soir, promet de réduire taches brunes et « cicatrices du temps » de la peau. Impossible, cela dit, à confirmer. Chose certaine, elle hydrate effectivement la peau, et lui laisse un délicat parfum au passage. À utiliser sans modération. Seul bémol : ne contient pas de protection solaire.

Respectivement 24,95 $ (le masque) et 29,95 $ (la crème), en vente en ligne.

> Consultez le site de la Maison Lavande