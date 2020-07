Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de se perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Baume solaire pour peaux sensibles

L’entreprise québécoise GOM-MEE se spécialise dans les produits pour peaux réactives, destinés aux enfants et bébés, mais aussi à leurs parents. Sa dernière nouveauté, un baume solaire en bâton, a vite été adoptée par fiston, qui ne tolère pas la texture collante des crèmes solaires sur sa peau sensible. Facile à appliquer, le baume solaire minéral à base d’oxyde de zinc au SPF 30 est hypoallergénique, résistant à l’eau et sa composition est 100 % naturelle. Sa texture est réellement non collante, soyeuse, et le format bâton permet une application localisée et précise sur les zones sensibles comme le visage ou les oreilles. Notre meilleur ami pour l’été !

Prix : 18,95 $, offert en ligne, dans certaines pharmacies et boutiques spécialisées.

> Consultez le site web de GOM-MEE

Déo naturel et écoresponsable

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE Le nouveau déodorant naturel et écoresponsable d’ATTITUDE

Depuis quelques années, les déodorants naturels, exempts d’aluminium, un ingrédient controversé qui bloque les pores de la peau pour empêcher la transpiration, sont en vogue. Celui lancé récemment par l’entreprise québécoise ATTITUDE a plusieurs qualités. La plus probante est son emballage en carton biodégradable avec poussoir, totalement exempt de plastique, une innovation à souligner. La formule est à base de marante et de fécule de maïs (pour absorber les odeurs), de cire végétale, de beurre de karité et d’huile de noix de coco. La texture est soyeuse et le déo s’étale assez bien, une fois qu’on a compris qu’on doit laisser un doigt sous le tube pour garder le produit bien en place à l’application. Est-il efficace ? Il ne s’agit peut-être pas du meilleur déo naturel que nous avons testé, mais il se défend bien. Le contrôle des odeurs est assez bien réussi, même si la durée est plus courte que celle d’un déodorant ordinaire. Ceux qui n’en ont pas l’habitude seront peut-être dérangés par le fait que ce type de déodorant ne coupe pas la transpiration ; on se retrouve donc avec l’aisselle légèrement mouillée, surtout avec les temps caniculaires des dernières semaines.

Prix : 9,95 $, offert en cinq arômes et en version sans odeur en ligne et en pharmacie.

> Consultez le site web d’ATTITUDE

Fard à joues de rêve

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FENTY BEAUTY BY RIHANNA Le nouveau fard à joues Cheeks Out ! par Fenty Beauty by Rihanna

On adore la nouvelle collection de fards à joues en crème Cheeks Out ! de Fenty Beauty by Rihanna, une de nos marques de maquillage favorites, dont les produits sont toujours bien pensés. Elle se présente en 10 nuances toutes plus jolies les unes que les autres, conçues pour mettre en valeur tous les types de carnation, une des valeurs phares de cette entreprise. À l’application, elle crée un bel effet diaphane qui se fond vraiment à merveille à la peau. C’est léger, mais résistant à la transpiration et à l’eau, et on l’applique du bout des doigts, sans se casser la tête. Parlant de ne pas se compliquer la vie, on l’a aussi utilisé pour donner une touche de couleur à nos lèvres, et même appliqué légèrement sur les paupières, pour un maquillage estival tout au naturel, sans chichis.

Prix : 26 $, offert en ligne et chez Sephora.

> Consultez le site web de Fenty Beauty by Rihanna (en anglais)

Mascara à toute épreuve

PHOTO FOURNIE PAR CLARINS Le nouveau mascara Wonder Perfect Mascara 4D par Clarins

Qu’il fasse un temps caniculaire ou pluvieux, que vous vous adonniez à un bain de soleil, une baignade à la piscine ou que vous versiez des larmes (de joie, on l’espère), le nouveau mascara Wonder Perfect Mascara 4D ne vous laissera pas tomber. Du moins, c’est ce que nous avons pu expérimenter depuis quelques semaines en le portant dans toutes sortes de situations. Ce mascara hydrofuge tiré de la nouvelle collection estivale Sunkissed de Clarins contient de la cire de lotus bleu et offre une très bonne tenue — mais oui, il faut faire l’effort de l’enlever, le soir, avec un bon démaquillant. De plus, il s’applique comme un charme, sépare bien les cils grâce aux fibres très souples de sa brosse et offre un joli noir intense, qui souligne bien le regard, mais sans trop en faire. C’est l’été, quand même, et on aime rester au naturel.

Prix : 32 $, offert en ligne et aux comptoirs Clarins des pharmacies et grandes surfaces.

> Consultez le site web de Clarins