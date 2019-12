Chaque année, des centaines de produits de beauté sont lancés sur le marché. Alors que l’heure est aux bilans de fin d’année, voici six coups de cœur testés, choisis et approuvés par notre journaliste beauté en 2019.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Un maquillage de haute tenue

Rien de plus frustrant qu’un maquillage qui coule ou s’efface au fil de la journée. Pour le fixer sans lourdeur tout en éclairant subtilement le teint, la poudre « banane » illuminatrice de Dermablend est impeccable. Le produit reprend la formule d’un produit phare de l’entreprise, créée par un dermatologue américain et sa femme artiste maquilleuse, soit la poudre fixatrice, mais l’agrémente de pigments illuminateurs afin de rendre le teint éclatant et lumineux et la peau joliment veloutée. Un produit qui ne vous laissera pas tomber, conçu pour tous les types de peau.

Prix : 36 $, offert en ligne, ainsi que chez Jean Coutu et Pharmaprix.

Chercher l’équilibre

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Une partie de la gamme de la marque montréalaise Wild Grace

Nous sommes vraiment tombée sous le charme des produits de la marque montréalaise Wild Grace, qui s’inspire des principes ayurvédiques afin de proposer des gammes de soins (sérum visage, huile pour le corps, parfum) selon ses trois « doshas » : peau sèche, fine et en manque d’hydratation (Vata), sensible et acnéique (Pitta) ou épaisse, aux pores dilatés (Kapha). Les formulations, naturelles, sont à base d’huiles végétales et essentielles et visent à faire retrouver son équilibre à la peau. Le parfum à bille Vata, aux effluves calmants de vanille, rose et patchouli, nous a valu plusieurs compliments. Des produits qui font (vraiment) du bien.

Prix : 62 $, offert en ligne et dans les points de vente.

Démaquillage express

Se coucher sans se démaquiller ? C’est non ! Pour les paresseuses (comme nous !), on opte pour un démaquillant qui nettoie et enlève toute trace de maquillage en un tournemain, sans rinçage nécessaire. Nous avons trouvé l’alliée parfaite en l’eau micellaire démaquillante de Chanel, composée à 96 % d’ingrédients naturels, mais pas moins efficace pour autant : même le mascara le plus tenace ne lui résiste pas ! En prime, ses extraits de salicorne et de micro-algue bleue contribuent à l’hydratation et à la protection de la peau contre la pollution.

Prix : 53 $, offert en ligne et dans les comptoirs beauté Chanel.

Mascara végane

On a craqué cette année pour le nouveau mascara volumisant Go Big Or Go Home de la marque Kat Von D, qui offre des produits de maquillage tendance et ultra-performants qui sont aussi entièrement véganes. Plutôt que de l’usuelle cire d’abeille, les huiles de tournesol et d’olive servent à gainer les cils, alors que les pigments noirs intenses de la formulation soulignent joliment le regard. Un mascara qui n’a absolument rien à envier aux autres, au contraire !

Prix : 29 $, offert en ligne et chez Sephora.

Effet lift

La marque québécoise Karine Joncas se retrouve souvent dans nos palmarès de fin d’année avec ses produits toujours très efficaces, ciblés et qui offrent des résultats visibles. C’est le cas du masque hyaluro-lift 4D, lancé cet automne. Il suffit de laisser reposer pendant trois minutes la formule gel infusée d’un quatuor d’acides hyaluroniques et d’un élixir de vin de glace pour retrouver une peau plus hydratée et expérimenter un agréable effet lift. Un précieux allié par temps pressé !

Prix : 28 $, offert en ligne et dans les points de vente.

** Mention verte**

Engagée envers la planète

PHOTO TIRÉE DU WEB L’huile-en-eau de Guerlain : un produit d’exception

Nous vous parlons souvent en ces pages de petites entreprises locales, vouées à la beauté verte, ce qui est très bien. Mais les grandes marques internationales doivent elles aussi prendre le virage vert. On ne peut que souligner l’effort que déploie Guerlain en ce sens. Le parfumeur a pris de nombreux engagements inspirants : atteinte de la carboneutralité d’ici 2028, 100 % de nouveaux produits composés à 95 % d’ingrédients d’origine naturelle d’ici 2021, sans compter un véritable effort concerté avec plusieurs organismes indépendants pour la biodiversité, particulièrement pour la protection des abeilles, alors que le miel est un produit phare de l’une des gammes iconiques de la maison française, Abeille Royale. Notre produit chouchou est sans conteste l’huile-en-eau, gorgée de miel de l’abeille noire d’Ouessant et de gelée royale, dans une formule d’une légèreté inouïe où flottent des micro-capsules d’huile. Utilisée en cure, elle redonne à la peau hydratation, bonne mine et éclat. Un produit d’exception, tout simplement.

Prix : 129 $, offert en ligne et dans les différents points de vente.