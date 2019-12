L’Espace Flo est une nouvelle boutique de la rue Fleury qui réunit plus de 70 designers québécois sous le même toit.

Olivia Lévy

La Presse

La philosophie de la propriétaire et créatrice de mode Karine Demers : faire rayonner le talent d’ici et valoriser l’achat local.

Tous les produits sélectionnés sont donc conçus et fabriqués au Québec. On y retrouve des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des accessoires, bijoux et objets de décoration qui proviennent de designers tels que Annie 50, Cokluch, Meemoza, Gibou, Bonnetier, Velvet Moustache, Nomade, Prysm, Moov design et Atelier Cocotte.

L’endroit est parfait pour dénicher un cadeau original de dernière minute qui sera 100 % québécois.

312, rue Fleury Ouest, Montréal

> Consultez la page de L’Espace Flo : https://www.facebook.com/boutiqueespaceflo/