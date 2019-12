Place aux Petites mademoiselles

Désireuse de trouver pour ses jumelles, qui voulaient « s’habiller comme maman », et plus comme des bébés, des vêtements de qualité et, de surcroît, mignons, Nadine Lajoie (relationniste et fondatrice de l’agence Stylissime Communications) a eu l’idée de collaborer avec sa cliente Alexandra Cyr, designer et créatrice de la très belle marque Mademoiselle EartH.