La marque de bijoux et accessoires Horace Jewelry est au marché de Noël de la boutique BKind, vendredi et samedi.

Les évènements éphémères qui regroupent de nombreuses marques d’ici l’espace de quelques jours sont l’occasion idéale pour dénicher des présents originaux et qui encouragent du même coup nos artisans d’ici.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La marque de beauté naturelle et écoresponsable BKind organise vendredi et samedi un marché de Noël à sa boutique du boulevard Saint-Laurent, en compagnie de trois entreprises à découvrir : Horace Jewelry et ses jolis bijoux abordables, La Petite Boîte Co., qui propose des accessoires pour le quotidien dans un esprit minimaliste et « slow-made », dont une très belle collection de Noël avec bas en velours, chandelles, tissus d’emballage en coton, entre autres, et finalement Les Tartinades Dimanche Matin, avec ses délicieuses tartinades et autres produits pour le corps et la maison.

> Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/2558599830927719/?event_time_id=2558599837594385

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La marque de bijoux Saskia V. Jewelry fait partie des marques invitées à l’événement des Fêtes organisé par la boutique Elle & Jane.

Située dans le quartier Petite-Bourgogne, la boutique consacrée à la beauté et au mode de vie naturel Elle & Jane invite quelques marques locales partageant sa philosophie pour un évènement des Fêtes, samedi de 18 h à 21 h.

Alper Oils, Étymologie et The Hair Routine, marques se concentrant sur la beauté verte, y seront en compagnie de Saskia V. Jewelry et de Rich Joy Jewels, deux entreprises proposant des bijoux.

> Consultez la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/581508462674288/